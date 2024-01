Julián Contreras estalla contra Fran Rivera: “Es una persona machista, clasista y acomplejado”

Hace tan solo unas semanas, Fran Rivera concedió una entrevista al programa de Telecinco, De viernes. En ella, se sinceró como nunca acerca de su madre y de las adicciones que ella sufría. Tras esta entrevista, su hermano, Julián Contreras, ha estallado contra él en una entrevista para Lecturas, declarando que jamás podrá perdonarle por lo que dijo.

El torero, en De viernes, contó cómo empezó la situación crítica en la vida de su madre: «Primero tienes que aceptar que tienes un problema, pero yo entiendo que es muy difícil salir de ahí y ella no salió. La echo muchísimo de menos, pero, como estaba mi madre la última época no, prefiero que se haya ido». Además, aclaraba que él nunca había consumido drogas.

Después de ver estas declaraciones, Contreras no ha podido contenerse en su charla con los compañeros de Lecturas: «Se desentendió de los malos tratos de mi madre. Ni él ni Cayetano apoyaron públicamente a mi madre con los malos tratos porque les lastraba, lo veían como líos de la tele». Añadió que Rivera no quiso pagar el ingreso de su madre en centro de desintoxicación, ya que, según él, no merecía la pena.

Además, en esta entrevista, el hijo menor de Carmina Ordoñez describió a su hermano como un hombre «machista, clasista y acomplejado». Y no sólo eso, también ha comentado que es muy envidioso y que siente celos del tercero de los hermanos, Cayetano. Rivera confesaba en su entrevista para el programa de Telecinco que su relación con sus hermanos es prácticamente nula y que está harto de tanto «borrón y cuenta nueva».

El torero también ha habló del papel que tuvo Julián Contreras en la situación de su madre: «Ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado».