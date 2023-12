‘De viernes’ tendrá hoy como invitado a un enemigo Isabel Pantoja: «No es buena gente»

El equipo de De viernes cuenta las horas para emitir la entrevista con uno de los personajes más conocidos y polémicos del mundo del corazón. Tras las entrevistas a Isa Pantoja y Ángel Cristo Jr. en el plató, el espacio de Telecinco tendrá hoy a un invitado que llega con grandes titulares.

El protagonista de la noche será Francisco Rivera, el ex torero que ahora está centrado musical con su grupo Una… y nos vamos. Desde el pasado verano encadena actuaciones con sus compañeros y debutó en televisión gracias a Bertín Osborne en su programa en Canal Sur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Una y nos vamos (@una_y_nos_vamos_oficial)

Con esta visita parece que la guerra de la familia Cristo tendrá al menos una semana de descanso -algo que Bárbara Rey necesita tras las preocupantes imágenes de hace días-. En cambio, Isabel Pantoja vuelve a recibir los ataques del que es uno de sus grandes enemigos desde hace décadas.

La relación de odio entre Francisco y la cantante dura casi 40 años y comenzó con la muerte de Paquirri. Los hijos del torero fruto de su relación con Carmina Ordóñez han luchado todo este tiempo por intentar recuperar los objetos de su padre, que nunca han salido de Cantora.

Tras años de engaños e incluso de asegurar que fueron robado -con denuncia a la Policía- Kiko Rivera desveló en La herencia envenenada que todos los recuerdos del torero estaban guardados en una habitación secreta. Aunque esa polémica nunca dejo de existir, con esa revelación volvió a estar en lo más alto.

Sobre la tonadillera no dudará en decir ante las cámaras de De viernes que «no es buena gente» y la acusa de haber utilizado a su padre durante su relación hasta su muerte en la plaza de Pozoblanco: «No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera y se encuentre a mi padre».

Hace dos años parecía que Francisco era inseparable de sus hermanos Cayetano, Kiko y Julián Contreras (hijo de Carmina Ordóñez), pero todo ha cambiado por completo. «Mi familia es mi mujer, mis amigos y mis hijos», dejando solo a Cayetano dentro de sus más cercanos.

Francisco Rivera promete dejar grandes titulares en su entrevista a partir de las 22:00 h en el programa de Telecinco presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Con este invitado bomba pretenden seguir en la buena racha de audiencia que la semana pasada les llevó a liderar la noche del viernes con un gran 16.3 % de share y 1.403.000 espectadores.

Será complicado repetir un dato así debido a que La Voz regresa esta noche después del parón por el puente de la Constitución y lo hace con su gran final. Será, sin duda, una gran batalla en audiencias.