Sofía Cristo habla tras las preocupantes imágenes de Bárbara Rey: «Está destrozada»

Bárbara Rey y toda su familia han vuelto a ser protagonistas de la actualidad, aunque en este caso no por un motivo por el que alegrarse. A la muerte del hermano de la vedette se han unidos las dos entrevistas demoledoras que ha concedido su hijo Ángel Cristo. Dos duros momentos que parecen haberle pasado factura, tal y como se ha podido comprobar en unas imágenes en las que aparece muy desmejorada.

Sofía Cristo está siendo la portavoz en estos duros momentos y es la que está saliendo ante las cámaras. Tras sustituir a su madre como invitada del programa de la televisión gallega Land Rober, ahora continúa dando la cara y siendo la que cuenta las novedades.

La dj ha acudido a su habitual cita como colaboradora de Espejo Público, donde comenta la actualidad del mundo del corazón, por lo que no ha podido dejar de hablar de la situación que vive su familia. El programa le ha puesto las citadas imágenes en las que se puede ver a una Bárbara Rey completamente triste, cansada y sin fuerzas antes de conducir, lo que ha levantado mucha preocupación.

Para sorpresa de los colaboradores Sofía ha confesado que no las había visto y que no fue hasta hablar con ella cuando viajó desde Marbella hasta Madrid cuando se lo contó. «Tenía muchas ganas de ver a mi madre el sábado pero la vi muy mal, lleva dos semanas de mucha tensión emocional», ha dicho tras ver el vídeo en el que parece que a su madre le cuesta incluso andar.

«Tampoco quiero dar detalles pero ella no me contó que estaba tan mal hasta que la vi el sábado», ha contado a los espectadores. «Me enfadé porque cogiera el coche, aunque tenga un espíritu joven, tiene 73 años, y lo que está pasando la está destrozando física y mentalmente», aseguraba.

Pese a todo, Sofía respira porque ahora la tiene cerca y podrá contar su apoyo y con el de amigas como Chelo García-Cortés, con la que estuvieron cenando el pasado fin de semana. «Tiene mi casa porque mi casa es su casa y al revés, le he dicho que se quede y no la pienso soltar de la mano», ha dejado claro.

Sobre las declaraciones de su hermano Ángel en el programa De viernes, de Telecinco, no ha querido entrar a valorarlas. La colaboradora asegura que está intentando no ver la televisión en estos días para evitar que le afecte, algo que también estaría haciendo Bárbara Rey.

Sobre este tema, ha contado que acudir al plató de Espejo Público para hablar de los problemas de su familia no le hace ningún bien, porque todo lo que evita ver en su casa lo termina viendo e incluso comentando en su trabajo. Ha pedido por eso a dirección no tener que hablar de ese tema o incluso tomarse un descanso como colaboradora.