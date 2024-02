Lourdes Montes habla largo y tendido sobre Fran Rivera y Julián Contreras

Lourdes Montes y Francisco Rivera se casaron en 2013 y forman uno de los matrimonios más icónicos de nuestra prensa del corazón. La diseñadora disfruta de una relación excelente con los reporteros, pues siempre tiene preparada una respuesta amable para todas las cuestiones a las que se enfrenta. En los últimos días ha reaparecido públicamente y se ha pronunciado sobre los problemas que Francisco tiene con su hermano Julián Contreras, el hijo pequeño de Carmen Ordóñez.

Recordemos que el escritor lleva un tiempo sin hablar con el torero. Se acusan mutuamente de haberse dado la espalda en momentos claves y ambos insisten en que tienen sus conciencias tranquilas, por eso hay tantas dudas al respecto.

Lourdes Montes siempre se ha caracterizado por ser discreta, pero la prensa quiere saber qué opina sobre los conflictos que tiene Francisco con Julián y ha dado su opinión más sincera. Reconoce que ella disfruta de una relación excelente con sus hermanos, aunque «no todo el mundo tiene esa suerte» y comprende que su marido quiera estar un tiempo lejos de Julián. No obstante, fuentes cercanas al entorno, como por ejemplo la periodista Ángela Portero defiende que en algún momento pueden reconciliarse. Mientras tanto, habrá que esperar para ver qué sucede y como evoluciona el conflicto familiar.

Lourdes ha recalcado que Francisco Rivera «es famoso desde que nació y lleva mucho tiempo callado». Insiste en que vendió su primera exclusiva después de que hablasen demasiado de él. No tuvo más remedio que dar un paso adelante y explicar cuál era su punto de vista, pero nunca ha cruzado los límites porque considera que la privacidad es algo que nunca se debe perder. Por ese motivo quiere cortar ya su guerra con Julián Contreras, con quien tuvo un comportamiento excelente en el pasado.

Francisco Rivera fue muy generoso con su hermano

El colaborador Kiko Matamoros fue íntimo amigo de Carmen Ordóñez y tiene mucha información sobre su familia. Por ese motivo en una ocasión aseguró que Francisco se había portado muy bien con Julián Contreras. El escritor intentó probar suerte en el mundo de los negocios e inauguró un restaurante que no fue bien. El torero estuvo pendiente de él desde el primer momento e incluso le hizo un préstamo para sanear sus cuentas bancarias. Kiko Matamoros dio esta información en ‘Sálvame’ y ahora vuelve a estar encima de la mesa por la entrevista que Julián ha dado en ‘¡De Viernes!’

Lourdes Montes considera que su marido está en todo su derecho de romper el silencio. Lleva demasiado tiempo soportando rumores y ha llegado la hora de contar la verdad, de ahí que haya decidido dar un golpe en la mesa en Telecinco. El torero dio una entrevista muy sincera delante de Santi Acosta y le explicó que no quería saber nada de Isabel Pantoja porque le había hecho mucho daño. Ahora Lourdes ha insistido en que Fran «no tiene nada que ver con Cantora», la finca que la cantante heredó de Paquirri. Por eso es normal que no quiera responder a ninguna pregunta relacionada con este tema.

«De la venta de Cantora estoy segura de que no tiene ni idea. Es que Fran no ve la tele, entonces hay muchas cosas de las que no se entera, pero vamos, yo creo que la venta de Cantora le da bastante igual», ha explicado la diseñadora durante su última aparición pública. Después ha recalcado que «probablemente» el diestro necesitara «contar su verdad» porque «pese a todo lo que se ha dicho lleva muchísimos años saliendo en prensa y siempre callado».

Cayetano Rivera también se ha distanciado de Julián Contreras

Después de la entrevista que Francisco Rivera vio en el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco, fue Julián Contreras el encargado de dar un paso adelante y seguir los mismos pasos que el torero. De esta forma, se sentó en ‘¡De Viernes!’ y contestó a todas las preguntas de los colaboradores. Tuvo un encontronazo con Ángela Portero, a quien acusó de ser «una fanática» de Fran. Sin embargo, la periodista insiste en que lo único que está haciendo es analizar la situación, una situación que ha ubicado a Julián en el centro de la polémica.

El hijo pequeño de Carmen Ordóñez ha insistido en que Francisco Rivera no es el único que le ha dado la espalda en los últimos tiempos. Promete que lleva mucho tiempo sin tener contacto con su hermano Cayetano. Piensa que lo mejor es ser paciente y recalca que está tranquilo porque sabe que no ha hecho nada malo. Considera inoportuno algunos conflictos que se han dado en los últimos meses y ha echado de menos que ciertas personas salgan en su defensa. Pero en estos momentos únicamente cuenta con el apoyo de Alexia Rivas, colaboradora y periodista de Telecinco.

Alexia es la encargada de dar a conocer la versión de Julián. Este último ha sido señalado tras tener un problema con su casera.Vivía en un piso de alquiler ubicado en Móstoles, muy cerca del bingo donde trabajaba. Sin embargo, su situación económica, según ha contado él mismo, le impedía hacer frente a los pagos. Su actitud ha terminado con la paciencia de algunos rostros televisivos. Por ejemplo, Alessandro Lequio y Joaquín Prat se han posicionado en su contra y Contreras se siente más solo que nunca.