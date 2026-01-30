Tori Spelling (Sensación de vivir) revela la verdadera razón por la que lleva años sin beber agua

Las excentricidades de las estrellas de Hollywood han sido una fuente constante de fascinación para el público. A veces se trata de rituales antes de salir al escenario, otras de exigencias inusuales en los camerinos o de hábitos cotidianos que se salen de lo convencional y que contribuyen a construir el mito que rodea a los rostros más conocidos de la industria. Sin embargo, en ocasiones esas rarezas esconden experiencias vitales mucho más complejas, marcadas por la infancia, la salud mental o episodios personales difíciles. Es precisamente en este terreno donde se sitúan las recientes declaraciones de Tori Spelling, una de las actrices más reconocibles de la televisión de los años noventa.

Conocida mundialmente por su papel en Sensación de vivir, hija del influyente productor Aaron Spelling y protagonista habitual de titulares por una vida personal tan expuesta como accidentada, la actriz ha vuelto a sorprender al revelar un detalle aparentemente anecdótico que, en realidad, resume buena parte de su trayectoria vital: lleva prácticamente toda su vida sin beber agua. Una afirmación que, de entrada, resulta desconcertante, pero que cobra sentido cuando se analiza a la luz de su historia familiar y emocional.

Tori Spelling confiesa algo importante

Fue en su pódcast MisSPELLING donde Tori Spelling decidió hablar abiertamente de este hábito, abordándolo en un tono cercano y aparentemente distendido, aunque cargado de matices. La actriz explicó que no bebe agua desde que era pequeña y que, en su día a día, opta por otras bebidas para hidratarse. «Sé que suena muy extraño, pero no bebo agua. No entiendo cómo sigo viva. Soy como un cactus: con regarme una vez, vale», comentaba entre risas, consciente del asombro que generan sus palabras.

Lejos de quedarse en una simple anécdota, Spelling llegó incluso a asociar su estado emocional con el tipo de bebida que tiene entre las manos. «Si me ves con una Dr. Pepper Light significa que estoy en mi mejor momento, pero si estoy con un ginger en mano, es porque estoy en una situación estresante», explicaba, dejando entrever hasta qué punto este comportamiento forma parte de su rutina y de su forma de gestionar el día a día.

¿Por qué Tori Spelling no bebe agua?

Detrás de este rechazo al agua se esconde, según la propia actriz, una experiencia infantil que marcó su relación con los líquidos en general. Spelling confesó que siente una profunda desconfianza hacia las bebidas porque su madre, Candy Spelling, solía mezclar sus pastillas con jarabe de Coca-Cola para que pudiera tragarlas cuando era niña. Un gesto cotidiano que, con el paso del tiempo, derivó en una asociación negativa difícil de romper.

La actriz reconoce que ha intentado en varias ocasiones modificar este hábito, consciente de que no se trata de una conducta saludable. Sin embargo, cada intento ha acabado de la misma manera. «He intentado añadirle limón o saborizantes, pero en cuanto entra en mi boca, me produce náuseas inmediatas», relató, describiendo una reacción que va más allá del simple desagrado y que se manifiesta de forma física e involuntaria.

Este rechazo, según explicó, no es una elección ni una pose excéntrica, sino una respuesta automática que no consigue controlar, por mucho que lo intente.

El embarazo de Tori Spelling

Hubo una excepción significativa en la vida de Tori Spelling. Durante sus embarazos, la actriz logró dejar temporalmente a un lado esta aversión al agua. No porque el problema desapareciera, sino por un acto consciente de responsabilidad y amor hacia sus hijos. En ese periodo, la prioridad fue el bienestar del bebé, incluso a costa de enfrentarse a un miedo profundamente arraigado.

Spelling también reconoció que su relación con los líquidos estuvo marcada durante años por pensamientos irracionales que reflejan etapas de gran vulnerabilidad emocional. Llegó a temer, por ejemplo, que las bebidas que le ofrecía su entonces marido estuvieran envenenadas, una sospecha que tuvo que verbalizar y aclarar con él. «Le dije: no es personal, esto es algo que pienso de todo el mundo», explicó, subrayando que se trataba de un temor generalizado y no de una desconfianza concreta hacia una persona.

El lado más desconocido de la artista

Estas confesiones se producen en un contexto vital especialmente delicado para la actriz. En los últimos años, su nombre ha vuelto a los medios no tanto por su carrera interpretativa como por las dificultades personales que ha atravesado. Hace un tiempo se hizo público que, tras su divorcio, llegó a vivir en una caravana junto a sus cinco hijos, una situación que sorprendió a muchos teniendo en cuenta su origen privilegiado y su pasado como una de las actrices mejor pagadas de la televisión.

La revelación sobre su rechazo al agua encaja, así, en el retrato de una vida marcada por contrastes, altibajos y heridas que no siempre han sido visibles desde fuera. La propia Spelling admite que prefiere decir, de forma simplificada, que odia el agua, aunque sabe que la realidad es más compleja. Incluso bromea con ello, aclarando que no tiene ningún problema si ese líquido, en lugar de agua, es vino, un comentario que mezcla humor y resignación.