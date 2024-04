Una actriz de ‘Sensación de vivir’ toma una decisión tras padecer cáncer terminal

‘Sensación de vivir’ es una de las series que más ha marcado a la generación de los 90 y una de sus actrices más queridas acaba de anunciar una decisión que marcará un antes y un después. Estamos hablando con Shannen Doherty, quién atraviesa una dura batalla contra el cáncer que ha decidido compartir con sus queridos espectadores.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que el artista siempre ha sido muy sincera con su querida audiencia. Tanto es así que confesó el motivo por el que le despidieron de la serie citada en líneas anteriores. Reconoció que había cometido fallos porque vivía una situación personal que enturbió su trayectoria delante de las cámaras.

«Fue mi responsabilidad, pero habría deseado que alguien me hubiese sentado y me hubiese dicho: ‘Escucha, al final va a pasar esto; te van a despedir y ninguno va a aguantarte esto más’ o que ‘entendemos que tengas problemas en tu vida personal, pero no puede traspasar al trabajo, tienes que espabilar’ y nadie hizo eso conmigo», explicó en una de sus entrevistas. En la actualidad ha vuelto a dar un paso adelante, desvelando cual es la decisión que ha tomado tras descubrir que el cáncer que padece es terminal.

Shannen Doherty lamentablemente está luchando contra un cáncer de mama en etapa 4 que se ha complicado bastante porque ahora tiene metástasis en los huesos. La artista está empezando a asumir cuáles son las consecuencias de este diagnóstico. Considera que lo mejor que puede hacer es facilitar la vida a su madre, por eso ha empezado a vender una parte de su patrimonio. Debemos tener en cuenta que es una de las actrices más poderosas de Estados Unidos, de ahí que su fortuna sea tan grande.

Las declaraciones más duras de Shannen Doherty

Shannen Doherty quiere que su progenitora no tenga problemas a la hora de recibir su herencia. «Da la sensación de que estás renunciando a algo que era muy especial e importante para ti», explicó en su podcast ‘Let’s Be Clear’. Y añadió: «Pero sabes que es lo correcto y que te dará una sensación de paz y tranquilidad. Porque estás ayudando a la gente que dejas atrás a tener una transición más limpia y fácil (…) Sé que nunca va a ser fácil para la gente de mi vida, pero quizá se trate más de tranquilidad para mí misma».

La actriz y productora estadounidense ha puesto a la venta algunas de sus mansiones. Su objetivo es juntar el dinero y entregárselo a sus seres queridos en vida, aunque también tiene intención de donar un porcentaje. Insiste en que los lujos materiales que rodean su día a día le han dejado de hacer feliz, por eso quiere desprenderse de ellos y no cargar con ningún lastre.

«No lo estoy disfrutando y los demás tampoco, ¿y realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor? La respuesta es no, ninguno de nosotros necesita realmente todas las cosas que tiene, y a todos nos vendría bien reducir un poco el tamaño y no convertirnos en acaparadores, como yo estaba haciendo con todos mis muebles». Shannen recalca que el único objetivo de la vida tendría que ser disfrutar y no estar condicionado por cuestiones tan superficiales.

Shannen Doherty ya ha tomado una decisión

Shannen Doherty tiene muy presente el dolor que sentirá su madre si el cáncer continúa avanzando. «Mi prioridad en este momento es ella sufra lo menos posible. Sé que va a ser duro para si yo muero antes», empieza diciendo. «Va a ser tan duro que quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que tenga que lidiar con un montón de cosas. No quiero que tenga cuatro bodegas llenas de muebles». La artista ha ido coleccionando muchos bienes que ahora considera totalmente prescindibles, por eso quiere hacer algo bueno con ellos.

«Tengo la oportunidad de construir recuerdos diferentes, tengo la oportunidad de construir recuerdos con la gente que quiero. No estoy rebuscando en el dinero que hay en mi patrimonio para asegurarme de que todo el mundo en mi vida está cuidado», explica mientras anuncia que quiere invertir más dinero en vivir experiencias al lado de su progenitora. «A mi madre se le caían las lágrimas porque nunca pensó que vería eso, y desde luego no pensó que iba a poder verlo conmigo. Esas son las cosas que más importan. No tus posesiones, no lo que tienes», ha declarado.

La protagonista de ‘Embrujadas’ lleva luchando contra el cáncer desde 2015. Gracias a su fortaleza consiguió derrotar a la enfermedad, pero en 2020 le detectaron un nuevo problema y desde entonces no ha dejado de insistir. Ha demostrado ser un ejemplo de superación, sus fans están muy orgullosos de ella y han aprovechado para mandarle mucho ánimo a través de las redes sociales.