Última hora del estado de salud de Shannen Doherty: «Está luchando»

A sus 52 años, Shannen Doherty ha demostrado que es una artista completa, pero no ha tenido más remedio que hacer un alto en el camino. En 2015 su equipo médico le diagnosticó un cáncer de mama y desde entonces no ha dejado de luchar. Cinco años después, el tumor evolucionó a un estadio IV y recientemente ha tenido que afrontar una nueva situación. A estos problemas de salud se suman otras situaciones personales delicadas, como por ejemplo el proceso de divorcio que está atravesando junto al fotógrafo Kurt Iswarienko.

La protagonista de ‘Embrujadas’ ha estado más de una década con Kurt Iswarienko y ha intentado luchar por la relación, pero se ha dado cuenta de que será más feliz tomando un camino diferente al suyo. Todo esto ha generado una situación complicada, pero afortunadamente está acompañada de sus amigos y familiares cercanos. Que en las últimas horas ha salido a la luz una información que ha preocupado a sus fans. Shannen Doherty tiene metástasis en el cerebro y alguien de su entorno ha dado nuevos datos.

Una amiga de Shannen Doherty rompe el silencio

Sarah Michelle Gellar, protagonista de ‘Buffy Cazavampiros’, es una de las grandes amigas de Shannen Doherty y ha roto el silencio para explicar en qué momento se encuentra la artista. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no va a dejar de luchar y que tiene fuerza para seguir adelante. Eso sí, admite que las últimas noticias no son buenas, pero intenta estar tranquila porque Shannen se ha puesto en manos de los mejores médicos. «Ella es increíble. Cuando dicen que es una guerrera es porque es una guerrera», declara Sarah Michelle en una entrevista para ‘Access Hollywood’.

Shannen Doherty disfruta de una proyección internacional y ha recibido el apoyo de millones de fans. Tiene muchos motivos para seguir adelante, por eso nunca ha pensado en rendirse. No obstante, se enfrenta a una enfermedad complicada y también tiene instantes de debilidad, pero siempre se enfrenta a los mismos con optimismo. «Vive todos los días y está luchando. Hay altibajos y hay días que son más difíciles que otros y hay algunos días que no son fáciles, pero a ella le está yendo muy bien», explica Gellar.

Las palabras de Shannen Doherty

A pesar de que siempre ha sido muy discreta, Shannen decidió compartir su diagnóstico para intentar concienciar a la sociedad. Insiste en que la previsión es fundamental para luchar contra el cáncer, por eso ha animado a todos a ponerse en manos de especialistas lo antes posible. «Cada día me recojo y me levanto, esperando hacerlo mejor. Que la gente lo haga mejor. Que lo obvio no es tan complicado. Mientras me envío amor y paz, también envío amor a cada uno de vosotros», escribió en una de sus publicaciones.

Shannen lanza un mensaje importante

El cáncer que padece la actriz ha pasado por varias fases y actualmente tiene metástasis, pero nunca ha perdido la esperanza. Confía en sus médicos y afortunadamente ha empezado a luchar contra la enfermedad a tiempo, por eso recalca que es fundamental hacerse pruebas de forma periódica. «Hay que superar el miedo y enfrentar lo que sea que se nos ponga por delante», comenta en sus redes sociales.