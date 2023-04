Todos los actores de ‘La que se avecina’ que han fallecido

Una triste noticia ha vuelto a resucitar una leyenda urbana que cada vez cobra más fuerza. La muerte de Laura Gómez-Lacueva ha puesto sobre la mesa un mito que no tiene ninguna base. Varios actores de ‘La que se avecina’ han fallecido. Hay más de diez artistas que han participado en la serie y que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. Tenemos que tener en cuenta dos cosas: la primera que ‘La que se avecina’ lleva mucho en antena y la segunda que algunos fallecidos tenían una edad avanzada.

Algunos actores como Mariví Bilbao, Amparo Pacheco o Emma Penella han fallecido porque ya eran mayores. Por ese motivo la teoría sobre la leyenda negra de la serie no tiene ningún sentido. Los fans están revolucionados y se han movilizado para despedir a Laura Gómez-Lacueva. Esta última no ha superado un cáncer contra el que llevaba luchando mucho tiempo. Lo ha hecho en silencio. No quería que nadie lo descubriera e incluso estuvo trabajando estando en tratamiento.

La tragedia de Verónica Forqué

La muerte de Verónica Forqué ha sido uno de los sucesos más tristes de ‘La que se avecina’. La actriz tenía a sus espaldas una dilatada trayectoria y un ejército de fans que nunca le olvidará. Nadie sabía que tenía problemas mentales. Le encontraron sin vida en su domicilio. Después empezaron a investigar y descubrieron que la artista tenía problemas relacionados con la salud mental. Este caso sirvió para dar visibilidad a las depresiones.

El caso de Verónica tuvo mucha repercusión, pero también ha habido actores que se han marchado siendo más discretos. Este es el caso de Paul Loustau, quien tuvo un papel secundario en la serie dirigida por los hermanos Caballero. El que también tuvo un papel secundario fue Carlos Larañaga, también fallecido. Interpretaba al padre de una de las protagonistas, así que su presencia tuvo mucho éxito. Manuel Andrés, que se puso en la piel del padre de Enrique Pastor (José Luis Gil), tampoco se encuentra ya entre nosotros. Murió en Valencia a los 83 años.

Eduardo Gómez, otro caso muy sonado

Hay algunos episodios bastante turbios, como la muerte de Arturo Arribas, quien murió a los 55 años en un incendio. La noticia tuvo mucho eco, aunque no tanta como el fallecimiento de Eduardo Gómez. Se fue a causa de un cáncer de laringe en 2019. Los fans lloraron su pérdida durante mucho tiempo y siguen recordando que era uno de los pesos más pesados de ‘La que se avecina’. Tanto es así que Laura y Alberto Caballero, los directores de la serie, le rinden muchos homenajes en algunos capítulos.

Otras muertes menos sonadas

Pep Guinyol era muy joven cuando murió. Solamente tenía 68 años. El problema es que hacía un personaje en la primera temporada, por eso al público se le ha olvidado. Interpretaba al constructor que construyó Montepinar, la urbanización donde se rodaba la serie. La última muerte, sin contar la de Laura Gómez-Lacueva fue la de Noureddine El Attab. Murió en enero de 2023 tras caerse de su propio barco.