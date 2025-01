Todo sobre Cristina Tárrega: su edad, pareja, hijos, trabajo y qué hace ahora

La carrera de Cristina Tárrega ha inspirado a muchos. Con una trayectoria que abarca radio, televisión y hasta la música, ha sabido adaptarse a los cambios del sector sin perder su esencia. En el ámbito personal ha logrado construir una familia estable junto a Mami Quevedo y su hijo Marco.

La presentadora está concursando en Bake Off, programa que le ha permitido acercarse al público desde otro punto de vista. Desde sus inicios en Valencia hasta su consolidación en el panorama nacional, ha demostrado ser una gran amante de las cámaras. Pero, ¿cómo ha logrado convertirse en una estrella? Nosotros sabemos la respuesta.

¿Cuántos años tiene Cristina Tárrega?

Cristina Tárrega nació el 9 de agosto de 1967 en Valencia, así que tiene 57 años. Desde muy joven demostró un gran interés por la comunicación, lo que le llevó a dar sus primeros pasos en Radio Intercontinental. Poco después consiguió acceder a cadenas de mayor relevancia como Los 40 Principales, Onda Cero, Cadena Dial y la Cadena SER. Este inicio prometedor marcó el comienzo de una carrera que la obligó a dejar Valencia y trasladarse a Madrid, una decisión que cambió el rumbo de su vida. Fue una decisión dura, pero mereció la pena. Además ha tenido la suerte de caminar junto a Mami, el hombre de su vida.

¿Quién es la pareja de Cristina Tárrega?

Cristina Tárrega lleva más de 25 años de relación con José María Quevedo García, conocido como Mami Quevedo. Ex futbolista profesional y centrocampista, es recordado por su paso por la cantera del Cádiz CF, donde formó parte de una generación dorada del club. Los enamorados se dieron el ‘si, quiero’ en 1999 y desde entonces han mantenido una relación sólida. A pesar de la exposición pública de Cristina, han sabido preservar su intimidad. Eso sí, han recorrido un camino repleto de especulaciones.

En más de una ocasión ha desmentido los rumores de crisis. «Se sigue especulando con cosas, pero a nosotros nos divierte y nos morimos de la risa. Nosotros lo hablamos todo y nos reímos mucho. Somos una familia muy unida», contó en Diez Minutos.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Tárrega?

Cristina Tárrega y Mami Quevedo son padres de un hijo llamado Marco, quien nació en 2003. A lo largo de los años, la periodista ha hablado en algunas ocasiones sobre su rol como madre, destacando la importancia de la familia en su vida. Aunque prefiere mantener a Marco alejado de los focos, ha hablado varias veces de él para dejar claro lo orgullosa que se siente de él.

Cuando le preguntaron por su familia, durante una charla con Diez Minutos, respondió: «Yo tengo una familia muy coherente y los espacios muy claros. Mis padres me lo recuerdan todos los días. Mi padre me posiciona los pies en la tierra. A ellos les espanta que les digan que son los padres de Cristina Tárrega. No les gusta la fama. A mi hijo le pasa lo mismo. A él, cuando directamente se lo dicen se va, literalmente. A mí también me pasa y te confieso que no tengo ese ansia de estar en los focos. La sobreexposición es mala. Eso me lo dice algún amigo de fama mundial».

¿Dónde vive Cristina Tárrega?

Cristina Tárrega y su familia residen en un exclusivo chalet en Somosaguas, una lujosa urbanización ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La vivienda fue reformada en 2011 por el prestigioso estudio de arquitectura A-cero, liderado por Joaquín Torres y destaca por su diseño moderno y funcional. Además, es propietaria de una casa en la playa en Valencia, donde disfruta de escapadas familiares cuando su agenda se lo permite.

¿En qué trabaja Cristina Tárrega?

Aunque es conocida principalmente por su labor en televisión, Cristina Tárrega comenzó su trayectoria en la radio, un medio que le permitió ganar confianza ante el público. Tras su paso por varias emisoras, dio el salto a la televisión a finales de los años 90. Su primer gran proyecto televisivo fue en Canal+, donde colaboró en un programa taurino. Poco después, trabajó junto a Raffaella Carrà en En casa con Raffaella, un programa que marcó su debut en Telecinco.

En 1997 alcanzó la popularidad al conducir Sola en la ciudad, un espacio nocturno en Telemadrid que destacó por su carácter atrevido. Posteriormente participó en programas como Día a día y Cada día, ambos liderados por María Teresa Campos.

Entre 2006 y 2012 Cristina presentó Territorio Comanche en Telemadrid, un programa que recuperaba el formato que la había hecho famosa. También trabajó en Canal Nou con el espacio Gent de Tàrrega y colaboró brevemente en Sálvame de Telecinco. En 2015 le ofrecieron ser la presentadora de Contigo quería yo hablar, un programa de entrevistas emitido en Telemadrid.

No podemos olvidar un dato importante. Cristina también ha explorado otros negocios. En los años 80 formó parte del grupo pop valenciano Mamá ya lo sabe como vocalista. Además, tuvo una pequeña incursión en el cine con un papel en la película Torrente 2: Misión en Marbella, dirigida por Santiago Segura.