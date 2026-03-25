Todo sobre Alexandra Jiménez: edad, su pareja actual e hijos, de dónde es y en qué series ha participado

Alexandra Jiménez visita hoy el plató de El Hormiguero junto a Javier Cámara, con quien comparte nuevos proyectos profesionales. La presencia de ambos intérpretes en el popular programa de televisión vuelve a situar en primer plano a una intérprete que, pese a acumular dos décadas de trayectoria en cine y televisión, ha logrado mantener su vida personal prácticamente al margen de la exposición mediática.

¿Cuántos años tiene?

Nacida en Zaragoza, la protagonista de nuestra noticia tiene 46 años y es una de las actrices más famosas de su generación. Su carrera ha transcurrido con notable continuidad desde comienzos de los años 2.000, consolidándose tanto en la pequeña pantalla como en el cine. Sin embargo, a diferencia de otros profesionales del sector, su presencia pública se ha centrado casi exclusivamente en el ámbito profesional.

La intérprete ha optado deliberadamente por mantener un perfil discreto. De hecho, una de las decisiones que mejor reflejan esa actitud es su negativa a utilizar redes sociales. En un contexto en el que muchos actores recurren a estas plataformas para promocionar proyectos o fortalecer su imagen pública, Alexandra ha preferido mantenerse al margen de ese circuito.

¿En qué series ha salido?

Aunque su trayectoria incluye numerosos trabajos audiovisuales, fue su participación en Los Serrano la que terminó de situarla definitivamente ante el gran público. En la popular serie interpretó a África Sanz, un personaje que le permitió ganar notoriedad en una de las producciones más vistas de la televisión española en la primera década del siglo XXI.

El reparto de la ficción, en el que también figuraban nombres como Fran Perea, Belén Rueda o Antonio Resines, se convirtió en un fenómeno televisivo durante varios años. En ese contexto, Alexandra consolidó su presencia en la industria y comenzó a recibir nuevas oportunidades profesionales.

No obstante, su trayectoria en la interpretación había comenzado antes de ese éxito televisivo. En sus primeros años participó en series como Compañeros o Tres son multitud, además de intervenir en el largometraje La fiesta. Aquellos trabajos iniciales constituyeron los primeros pasos de una carrera que con el tiempo se ampliaría a numerosos proyectos tanto en televisión como en cine.

A lo largo de los últimos 20 años, Alexandra Jiménez ha acumulado más de una veintena de trabajos audiovisuales. Su presencia se ha repartido entre series, películas y otros proyectos de ficción, lo que ha contribuido a consolidar su perfil como una intérprete versátil.

Aunque el cine y la televisión han sido los espacios donde ha alcanzado mayor visibilidad, el teatro también ha desempeñado un papel importante en su trayectoria. Fue precisamente sobre un escenario donde se produjo uno de los momentos decisivos de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Alexandra Jiménez?

El carácter reservado de la actriz quedó patente en 2021, cuando nació su primera y única hija. El nacimiento de la pequeña, llamada Alina, sorprendió a todo el mundo, ya que no se había hecho público previamente que Alexandra estuviera embarazada.

La llegada de la niña se conoció una vez que el nacimiento ya se había producido, lo que reflejó nuevamente el cuidado con el que la actriz gestiona su vida personal. De esta forma, la actriz y su pareja, Luis Rallo, consiguieron mantener el embarazo lejos del foco.

El nombre elegido para la niña también encierra una pequeña curiosidad vinculada a su carrera profesional. Alina era precisamente el nombre del personaje que Alexandra Jiménez interpretaba en la película Embarazados, en la que compartió reparto con Paco León.

La entrevista en ‘El Hormiguero’

La presencia de Alexandra Jiménez en el plató de El Hormiguero junto a Javier Cámara vuelve a situarla en el centro de la noticia. Sin embargo, su trayectoria demuestra que es posible desarrollar una carrera sólida en la industria audiovisual sin convertir la vida privada en un elemento central de la exposición pública.

Con más de 20 años de profesión, una amplia lista de proyectos en cine y televisión y una vida personal cuidadosamente preservada, la actriz aragonesa se ha consolidado como una de las intérpretes más constantes de su generación

Su caso resulta, en cierto modo, singular dentro de una industria cada vez más marcada por la visibilidad constante. Mientras muchos actores amplían su presencia pública a través de redes sociales o apariciones constantes en medios, Alexandra ha optado por un camino distinto: dejar que sea su trabajo el que hable por ella.