Toda la verdad sobre la relación entre Belén Rodríguez y Terelu: «No quiero que…»

Durante años, Belén Rodríguez y Terelu Campos mantuvieron una relación de amistad tan sólida como visible. Ambas compartían confidencias, espacios televisivos e incluso mostraban su vínculo afectivo más allá de los platós. Sin embargo, esa complicidad se rompió bruscamente en 2023, cuando Terelu recibió una información que lo cambió todo: alguien de su entorno le advirtió que Belén podría haber sido la fuente de una filtración sobre su hija, Alejandra Rubio.

A partir de ahí, el silencio reemplazó al contacto habitual entre ambas. Aunque no trascendieron detalles concretos de la información difundida ni se conoció públicamente quién fue el verdadero responsable, el simple hecho de que Terelu sospechase de su entonces amiga resultó suficiente para marcar un punto de no retorno en su relación. Desde entonces, el tiempo no ha hecho más que enfriarlo todo.

Con el paso de los meses, el silencio de Belén Rodríguez comenzó a diluirse. En una entrevista reciente concedida a Emma García en el programa Fiesta, la colaboradora rompió su discreción para abordar con sinceridad los motivos del distanciamiento. Aunque ha retomado el contacto con Carmen Borrego, su vínculo con Terelu continúa roto.

«Yo de Terelu no sé nada, pero sin rencores, sin dolor, yo no me había vuelto a acordar de Terelu», explicó con serenidad. Según relató, el último gesto que tuvo hacia su antigua amiga fue un mensaje de felicitación por el nacimiento de su nieto. Terelu respondió de forma escueta, animándola a llamarla cuando tuviera los resultados de una biopsia, pero esa conversación nunca se produjo. Por eso dice: «No quiero que la relación reflote, pero tampoco creía que pasaría con Carmen».

Belén Rodríguez ha sido muy sincera

Belén Ro, como se la conoce popularmente, no ha vuelto a recibir noticias. Lo que realmente le duele fue enterarse de que, durante su ingreso hospitalario, Terelu optó por informarse a través de un tercero. «Cuando me ingresaron llamó a un amigo en común, eso me parece todavía peor», le explicó a Emma García. «Si yo no soy capaz de llamarte a ti y tengo que llamar a una persona para preguntarle por ti me parece peor».

Mientras el lazo con Terelu sigue roto, Belén ha logrado reconstruir su relación con la otra hermana Campos. Pese a que en el pasado también vivieron momentos de fricción, Carmen Borrego ha mostrado un acercamiento notable hacia Belén, especialmente en momentos delicados. Esa actitud de apoyo mutuo ha facilitado que ambas retomen la relación en términos positivos. Esa evolución de los hechos sorprendió incluso a la propia colaboradora, que no contemplaba una reconciliación con Carmen hace apenas unos meses.

El motivo por el que se han separado

En uno de los momentos más significativos de su participación en ‘Fiesta’, Belén Rodríguez tuvo la oportunidad de ver varios vídeos antiguos que repasaban su amistad con Terelu. Las imágenes mostraban desde entrevistas compartidas hasta momentos personales que retrataban la cercanía entre ambas. La secuencia audiovisual sirvió para que Belén hiciera una reflexión en voz alta sobre lo vivido y lo perdido.

A pesar de todo lo ocurrido, no hubo señales de rabia en su discurso. Al contrario, la colaboradora se mostró reflexiva, incluso nostálgica, al recordar una etapa de su vida marcada por la complicidad con la hija mayor de María Teresa Campos. En sus palabras no se detectó ánimo de confrontación, sino una especie de resignación tranquila que deja claro que no hay deseo de conflicto, pero tampoco urgencia por reconstruir la relación.

Belén Ro no perdona que Terelu Campos le atacase desde el programa Sálvame. Cree que este espacio lideró una campaña de desprestigio en su contra y no entiende que su antigua amiga no tomase cartas en el asunto para defenderla.

Belén Ro y Terelu están en tregua

Aunque la relación sigue rota, Belén Rodríguez ha dado un pequeño paso hacia la reconciliación o al menos hacia una tregua simbólica. Durante su intervención en el programa TardeAR, confesó públicamente que le encantaría asistir a la obra de teatro en la que participa Terelu Campos.

No se trata de una declaración de intenciones rotunda ni de una petición directa de diálogo, pero sí representa un cambio en el tono. Belén no oculta que, en el fondo, aún le queda afecto por quien fue una de sus amigas más cercanas, aunque ese cariño esté ahora recubierto de decepción y desconfianza.

La historia entre Belén Rodríguez y Terelu Campos demuestra que un asunto televisivo puede evolucionar hasta convertirse en un problema personal si no se soluciona a tiempo. También es un ejemplo más de cómo las relaciones personales se entrelazan con la vida mediática y cómo los malentendidos, las filtraciones y el dolor pueden cambiarlo todo.