El pasado mes de noviembre el mundo se derrumbaba para Belén Ro. La hija de Doña Adelaida era diagnosticada con un cáncer de garganta que le apartó radicalmente de los medios de comunicación. Tras una biopsia que confirmaba la noticia, la colaboradora de televisión comenzó con el tratamiento de quimioterapia para luchar contra la enfermedad.

Belén Rodríguez y Emma se han reencontrado en el plató. La presentadora del programa le ha confesado a la colaboradora lo que sintió cuando hizo el anuncio de su diagnóstico. «Pensé que no te iba a volver a ver», apuntaba Emma visiblemente emocionada.

A lo largo de su conversación con Emma García, Rodríguez ha dado varias informaciones sobre lo que ha sucedido a lo largo de estos meses de ausencia. Ha habido cambios en todos los aspectos de su vida, en su día a día, en sus rutinas y también en su estado físico y anímico. «He hecho deporte todos los días de la semana excepto cuando he estado ingresada», presumía orgullosa de sus nuevos hábitos saludables.

Belén Rodríguez y Emma García se reencuentran en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Muy sincera, Belén ha admitido que le costó asimilar la enfermedad. «No le di ninguna importancia, fui muy inconsciente, sabia que tenia un bulto y que me lo iban a quitar pero en ningún momento pensé que era una enferma de cáncer». Ahora que se encuentra prácticamente recuperada y ha terminado con el tratamiento, ha lanzado un mensaje esperanzador para todas las personas que como ella han sufrido y sufren esta enfermedad. «El cáncer ya no es igual a muerte, hay mucha investigación», expresaba en agradecimiento a todos los avances que se han conseguido en sanidad.

Cambios físicos tras la enfermedad

Los últimos 15 días del tratamiento fueron los más duros para ella. La ex colaboradora de Sálvame, visiblemente más delgada ha confesado a su amiga Emma García que ha perdido entre 8 y 9 kilos. Además, tras dejar de fumar radicalmente hace tres meses y medio Belén se encuentra mucho mejor. Sus cambios en el rostro son evidentes y según sus palabras ha dejado de tener la piel asfixiada. Aunque ha reconocido tenerla «muy seca» debido a las consecuencias de la quimioterapia. En cuanto a su estado anímico ha admitido estar «triste» y un poco «desubicada» en su vuelta a Telecinco.

Sus amistades televisivas

Ha hablado de su relación con las hermanas Campos. Para Carmen todo han sido buenas palabras. Reconoce que la hija pequeña de María Teresa se ha portado muy bien con ella durante este proceso. Sin embargo, Terelu no ha estado tan presente en la enfermedad de Belén. «Hace mucho que no hablo con ella, me preguntó al principio pero no hemos vuelto a escribirnos», admitía. Con esa afirmación ha dejado entrever que la relación con la madre de Alejandra Rubio es más fría que nunca.

Belen Ro y el colgante de la colección de Anabel Pantoja. (Foto: Mediaset)

También ha hecho mención a su amiga Anabel Pantoja. La colaboradora ha elegido para esta ocasión un colgante con un corazón. Al ser preguntada por el accesorio ha dicho que se trata de una pieza diseñada por la sobrina de la tonadillera para una marca de joyas. Con este gesto ha dejado entrever el amor que se tienen y lo importantes que son la una para la otra.