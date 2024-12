Fue el pasado 27 de noviembre cuando Belén Rodríguez sorprendió a todos al anunciar que padece cáncer. La colaboradora de televisión concedió una entrevista en la que confesó que tenía que dejar la pequeña pantalla momentáneamente porque le habían detectado un tumor en la garganta. «Me han detectado un tumor en la garganta. Haré lo que humanamente esté en mi mano. Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está», explicó.

Belén explicó que fue en verano cuando empezó a toser «periódicamente» y comenzó a dolerle la garganta». «Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas. Ahí empecé a ser consciente de que tenía algo malo, no quería ir al médico porque sabía que algo iba mal», contó. Asimismo, confesó que iba a ser este martes, 3 de diciembre, cuando supiera, después de someterse a varias pruebas, si tenía o no que pasar por quirófano para paliar los efectos de la enfermedad. Los médicos debían evaluar el tamaño del tumor para determinar si es necesario reducirlo con quimioterapia o si puede abordarse directamente mediante cirugía.

Belén Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

A razón de esto último, Belén Rodríguez ha sido captada por las cámaras de Gtres a la salida del hospital. Preguntada expresamente por cómo se encuentra, la colaboradora de televisión ha asegurado que «bien», aunque «con muy poquita voz». En este sentido, Rodríguez ha querido hacer hincapié especialmente en su estado de ánimo. «De ánimo estoy estupendamente. Sí, salgo de una revisión», han sido sus únicas palabras.

Desde que Belén Rodríguez anunció que padece cáncer, las reacciones no han dejado de sucederse. Son muchos, especialmente personalidades del ámbito televisivo, quienes ya sea a través de las redes sociales o en directo, han expresado su apoyo a Belén. La última en hacerlo ha sido Ana Rosa Quintana, cuyas palabras han destacado por su emotividad y sinceridad. La presentadora de TardeAR, que también ha enfrentado recientemente una dura batalla contra el cáncer, se ha mostrado visiblemente emocionada al hablar sobre la difícil situación que atraviesa su compañera. «Ahora hay que hacer la biopsia, la resonancia. Los cánceres tienen nombres y apellidos. Lo importante es que esté localizado y no se haya extendido. Para nosotros Belén es como una hermana más. Ha estado con nosotros toda la vida, tanto en una cadena como en otra. Belén, a por ello», ha expresado.

El mayor miedo de Belén Rodríguez en su lucha contra el cáncer

En su intervención a los medios, Belén Rodríguez se ha mostrado de lo más cercana y sonriente, si bien no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de cuál va a ser el tratamiento con el que finalmente va a combatir el cáncer. Sabemos por ella misma, en este sentido, que uno de sus mayores miedos en su lucha con la enfermedad es la quimioterapia, el tratamiento farmacológico más común con sustancias químicas fuertes, que destruye las células de crecimiento rápido en el cuerpo; y todo lo que convella este tratamiento, como la caída del cabello, de las cejas, de las pestañas, las axilas y otras partes del cuerpo. Es por ello, de hecho, y por centrarse en su recuperación, que Belén ha decidido alejarse de la televisión.

Belén Rodríguez y varios amigos en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo no soy una persona frívola, pero me preocupa mucho la caída de pelo, porque para mí es muy importante y me preocupa. Ahora me siento estupenda físicamente y me parece un coñazo que se me caiga el pelo. Sé que luego vuelve a crecer, pero me preocupa», aseguró.