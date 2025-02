El tiempo está loco: la predicción de Roberto Brasero para hoy deja a todos sin palabras

La predicción de Roberto Brasero para hoy deja a todos sin palabras, el tiempo está loco. Tenemos que estar muy pendientes de una previsión que puede darnos algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. Tocará ver un cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en un fin de semana en el que todo es posible, tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo parece que pueda pasar.

Los expertos en el tiempo no tienen dudas de lo que puede acabar siendo una realidad, sobre todo, cuando tenemos por delante un cambio que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Por suerte, tenemos en cuenta algunos detalles que quizás debemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves. En especial cuando tenemos por delante una serie de cambios que quizás hasta ahora no habíamos imaginado en estos días que teníamos por delante.

El tiempo parece que se vuelve loco

Del sol de estos días pasados hasta una cantidad de agua que no habíamos visto en mucho tiempo. El tren de borrascas que estamos viviendo puede acabar siendo lo que realmente mueve una serie de elementos que quizás hasta la fecha no teníamos en mente.

Parecerá que estemos ya en una primavera cargada de buenas sensaciones, sin pasar por el final de un invierno que puede darnos algunas novedades destacadas en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios.

Desde Antena 3 el experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en darnos algunas novedades destacadas para las que debemos estar preparados. Sin duda alguna, tenemos que ver en los mapas del tiempo una previsión que nos obligará a cambiar de planes.

Lo que parece que nos está esperando es un giro radical que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Afrontando un destacado cambio que puede llegar a ser el que marque una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Si tienes planes este fin de semana, mucho cuidado por lo que está a punto de llegar.

Roberto Brasero lanza una predicción para hoy que deja a todos sin palabras

Sin palabras nos hemos quedado todos con la llegada de una serie de cambios que Roberto Brasero debe empezar a poner en práctica y que en cierta manera debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor.

Tal y como advierte este experto desde su canal de El Tiempo de Antena 3: «El sábado seguiremos con tiempo estable, con brumas y bancos de nieblas matinales en el interior y nubes que se van extendiendo desde el oeste hacia el interior. En principio sin lluvias, tan solo algunas, de forma débil, se podrían dar en litoral atlántico gallego con fuertes rachas de viento sur. También en Canarias podríamos tener chubascos dispersos. Es muy probable que aumente la nubosidad por el este, zonas de litoral y prelitoral Cataluña, Baleares y de Castellón, donde tampoco descartamos algunas gotas. Todo esto con un ambiente que será cálido para la época, con temperaturas máximas similares a las del viernes, menos en el noreste donde bajarán debido a la humedad del viento de levante».

Siguiendo con la misma previsión: «Con la previsión a día de hoy, el frente que el sábado entra por Galicia avanzará por el norte el domingo y podría dejar algunas lluvias débiles en el interior de Galicia y puntos de Asturias. No las descartamos, de forma más dispersa en otros puntos del norte, donde se irán nublando los cielos. Nubes a primera hora en Aragón, Cataluña y Comunidad valenciana, donde se irán abriendo claros a lo largo de la mañana. Seguirán las brumas y nieblas matinales, sobre todo en Galicia y este peninsular, así como en Baleares y unas temperaturas que podrían ser más bajas en el norte por la llegada de las nubes, pero que en el resto de España podrían seguir subiendo, sobre todo en el norte del mediterráneo que podrán subir hasta 8ºC con respecto al sábado. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar algunas lluvias por aquí. Más despejado en el resto. Temperaturas máximas entre 21- 23° en zonas costeras». El frío parecerá que desaparece en esto días de celebración del amor: «La semana que viene será, probablemente, más cálida de lo normal en toda España, especialmente en la zona centro y mitad norte peninsular. Las heladas quedarán restringidas a la alta montaña y algunas jornadas se podrán alcanzar los 25 ºC en puntos del sureste».