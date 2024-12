Terelu Campos cuenta toda sobre el día que Carlo Costanzia la hizo llorar

La Nochebuena es un momento perfecto para hacer confesiones y Terelu Campos lo sabe. Esa es la razón por la que ha protagonizado un momento memorable al hablar sobre Carlo Costanzia, el actor y pareja de su hija Alejandra Rubio. Durante su última entrevista en televisión, la colaboradora desveló que Carlo le había hecho llorar. Eso sí, de emoción. Asegura que está totalmente de acuerdo con la relación que mantiene con Alejandra y el paso del tiempo le ha demostrado que el artista es una persona de fiar.

Desde que Carlo Costanzia entró en la vida de Alejandra Rubio, la conexión entre él y la familia Campos no ha hecho más que fortalecerse. Terelu no escatima en elogios hacia el joven actor, a quien describe como un «padre excepcional» y una pieza clave en la felicidad de su hija. Durante el programa ‘¡De Viernes!’, ambos compartieron plató y demostraron que no tienen ningún tipo de problema.

«Cuando lo vi con mi nieto por primera vez, me emocioné profundamente. Es una imagen que jamás olvidaré. Carlo es resolutivo, natural y tiene una conexión con el bebé que me sorprende día a día», ha contado Terelu Campos. Estas declaraciones corresponden al momento en el que Terelu lloró por Carlo, pero no por un motivo negativo, al contrario.

¿Cómo se comporta Carlo Costanzia con su hijo?

El nacimiento del primer hijo de Alejandra y Carlo ha marcado un antes y un después. Terelu Campos no puede ocultar su alegría al ver cómo su hija y su yerno han asumido sus nuevos roles de padres. «Parecen haber nacido para esto. Verlos juntos con el bebé es lo que más felicidad me da en este momento de mi vida», ha declarado durante su última participación en ‘¡De Viernes!’

La hermana de Carmen Borrego explica que la llegada del pequeño no solo ha fortalecido la relación entre Alejandra y Carlo, sino que también ha creado un vínculo más estrecho entre todos los miembros de la familia. «No podría pedir una mejor familia para mi nieto. Los cuatro abuelos estamos presentes en su vida de una manera que no se puede imaginar, y no hay lugar para celos o competencias».

Novedades en la familia Campos

Estas fiestas tendrán un significado especial para la familia Campos. Carlo Costanzia será uno de los invitados principales en la tradicional cena de Nochebuena organizada por Terelu. La colaboradora confirmó que, como es costumbre, se reunirán todos juntos para celebrar en un ambiente lleno de amor y unión.

«Cenaremos en casa como siempre y Carlo será uno más. Él ya es parte de nuestra familia y estamos encantados de tenerlo con nosotros. No podría pedir un mejor compañero para mi hija ni un mejor padre para mi nieto», ha declarado Terelu Campos en el programa donde ejerce de tertuliana en Telecinco.

Carlo, por su parte, se mostró igual de entusiasmado, destacando el apoyo constante que ha recibido de su suegra y de toda la familia Campos. «Teresa, como yo la llamo, es increíble. Siempre está ahí cuando la necesitamos, incluso con 80 tápers llenos de comida. No tengo nada que reprocharle, es la suegra perfecta».

El lado más desconocido de Carlo Costanzia

Durante el programa, Carlo sorprendió al público al abrirse sobre aspectos más personales de su vida. Reconoció que la llegada de su hijo ha sido una experiencia transformadora que lo ha hecho replantearse muchas cosas. «Es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser padre me ha cambiado por completo, y aunque hay momentos de cansancio y desvelo, cada instante vale la pena», comentó al respecto.

El actor de ‘Toy Boy’ también habló sobre su deseo de proteger la privacidad de su hijo, un objetivo que comparte con Alejandra. Ambos han decidido mantener al pequeño alejado del ojo público hasta que sea lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. «Queremos que tenga una infancia normal. Es nuestra prioridad como padres».

A pesar de la atención mediática constante que rodea a la familia, Carlo se mostró optimista respecto al manejo de la prensa. Admitió que situaciones como la presencia de cámaras en el hospital durante el parto de Alejandra le generaron incomodidad, pero reconoció que es parte de la vida pública que ambos llevan.

El hijo de Alejandra Rubio no saldrá en ninguna exclusiva

De cara al futuro, Carlo expresó su intención de construir una relación más cordial con los medios. «Uno de mis propósitos para el próximo año es ser más paciente con la prensa. Quiero aprender a manejar mejor estas situaciones y quién sabe, quizá bajar con un café para atenderlos», bromeó. Lo que sí ha dejado claro es que ni él ni Alejandra venderán las imágenes de su hijo. No quieren que sea famoso. Será él quien tenga que tomar esta decisión cuando haya crecido.

Terelu Campos no puede estar más orgullosa del camino que ha tomado su familia. Para ella, ver a su hija Alejandra feliz junto a Carlo y su bebé es la mayor recompensa. Aunque ha tenido que dar la cara en diferentes polémicas, se puede decir que la tormenta ha pasado y que ahora únicamente pueden hacer una cosa: disfrutar.