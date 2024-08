Tras el parón de hace una semana, en el que se emitieron los mejores momentos de la temporada, De viernes vuelve esta noche con nuevo programa. La invitada es una de las grandes protagonistas de este final del verano de 2024 después de ser el centro de una enorme polémica familiar.

Después de Ángel Cristo Jr. y de Carlo Costanzia, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta vuelve a recibir el testimonio de otra hija que no dudará en hablar de la mala relación que tiene con su madre. En este caso, la suya parecía que muy buena hasta hace solo unas semanas, pero todo explotó durante su paso por Supervivientes All Stars.

Sofía Suescun ya ha grabado una incendiaria entrevista en la que promete cargar contra Maite Galdeano, su madre, a la que ha expulsado de su casa tras una gran pelea. Todo comenzó cuando la reina de los realities todavía estaba en Honduras y al regresar descubrió que Kiko Jiménez, su pareja, se había tenido que marchar de su casa.

Una vez de regreso a España, las cosas no se han podido tranquilizar y el conflicto familiar ha terminado en que la madre ha tenido que marcharse y comenzar a vivir sola, algo que es sabido que no lleva bien. Su estado de salud le impide vivir sin la compañía de sus hijos Sofía y Cristian, que suelen estar pendiente de ella.

En los adelantos que Telecinco ya ha dejado ver, se escucha a la navarra contar una historia que hasta ahora no era conocida. «Esta historia se remonta en un pasado muy lejano, desde que soy prácticamente una niña, donde una madre quiere hacer de mí una prolongación suya…», asegura.

Aunque la suya parecía una relación muy estrecha, no es todo tan bonito: «Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia». Aunque sin dar más detalles, la invitada de De viernes expresa su temor por esta situación, que es más grave que en otras ocasiones: «Siento miedo, veo a una madre endemoniada».

¡EXCLUSIVA!🚨 Aquí tenéis el avance de la entrevista que Sofía Suescun dará mañana en el plató de #DeViernes contando la verdad sobre la historia y la relación que ha tenido con su madre Maite Galdeano #VamosAVer22A pic.twitter.com/ZN9AFnRIat — PAPELA💫🕊 #ÁnimoSofía (@lapapela_) August 22, 2024

Aunque a muchos les ha sorprendido este final en una familia que parecía tan unida, lo cierto es que ella tiene claro que ha actuado bien: «He tomado la decisión, por mi salud, de poner una distancia». Además, avisa de que hay cosas que todavía no han salido a la luz: «Tengo ganas de darle una explicación al público, tienen que saber la cara B de la historia de Sofía Suescun».

Sofía explica en De viernes cuándo comienza todo

La navarra no tuvo un paso fácil por Supervivientes All Stars, donde sus conflictos con Olga Moreno y Marta Peñate marcaron su concurso y le hicieron perder apoyos. Pese a que parecía una ganadora clara se tuvo que conformar con ser finalista, pero eso no fue lo peor de su regreso a España, ya que en su casa tenía más problemas.

Al llegar de Honduras se encontró «con la cruda realidad» y explica que su madre la machacaba «más que nunca». Ese acoso le hace tener una crisis de ansiedad que le obliga a salir de sus propia casa, momento en el que todo se precipita y decide echar a su propia madre.