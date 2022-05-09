El 21 de marzo de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de la DGT. Incluye una serie de normas que no están recogidas en el reglamento de 2015, y agrava las sanciones para aquellas infracciones que generan un mayor riesgo al volante, como por ejemplo no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 26% de los fallecidos en las carreteras españolas no lleva puesto el cinturón de seguridad. El dato más preocupante es que, de haberlo llevado abrochado, más de la mitad se podrían haber salvado.

Cabe señalar que la DGT dispone de una red de cámaras que controlan el no uso del cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil, los principales motivos de accidentes de tráfico. Un total de 225 cámaras que controlan las carreteras españolas y que están instaladas en los postes y pórticos de autovías (40%) y carreteras nacionales (60%), en aquellos puntos kilométricos donde se registra una mayor siniestralidad.

¿Dónde están las cámaras de la DGT?

La ubicación de las cámaras es la siguiente, por provincias.

A Coruña

AC-11 (km. 3,14)

AC-12 (km. 6,10)

SC-20 (km. 1,30)

N-VI (km. 586,82)

N-651 (km. 29,19)

N-634 (km. 658,38)

N-525 (km. 336,70)

N-634 (km. 716,96)

N-550 (km. 56,13)

N-550 (km. 56,13)

AC-543 (km. 2,80)

N-VI (km. 580,82)

Albacete

N-344 (km. 118,30)

A-30 (km. 57,35)

A-31 (km. 158,20)

A-35 (km. 1,45)

N-344 (km. 118,30)

Alicante

A-31 (km. 185,80)

N-340 (km. 713,20)

A-70 (km. 29,56)

A-7 (km. 514,20)

N-338 (km. 2,94)

Almería

A-1000 (km. 0,009)

A-391 (km. 5,10)

A-7 (km. 447,08)

AL-3301 (km. 0,10)

N-340A (km. 448,80)

N-344 (km. 13,80)

N-340A (km. 448,80)

Asturias

A-66 (km. 33,85 )

A-8 (km. 401,05)

AI-81 (km. 0,00)

AS-266 (km. 5,00)

A-8 (km. 385,13)

A-66 (km. 48,70)

N-632 (km. 98,74 )

AI-81 (km. 1,90)

Ávila

A-6 (km. 128,25)

Baleares

Ma-20 (km. 6,15)

Ma-13 (km. 0,85)

Burgos

N-I (km. 301,00)

A-1 (km. 234,93)

A-231 (km. 155,55)

N-I (km. 251,30)

Cáceres

A-5 (km. 186,95)

A-66 (km. 480,30)

Cádiz

A-382 (km. 2,90)

A-480 (km. 25,80)

A-382 (km. 4,50)

CA-33 (km. 12,20)

N-351 (km. 6,70)

A-2004 (km. 0,00)

CA-3101 (km. 0,00)

CA-3109 (km. 7,60)

CA-35 (km. 0,80)

N-IV Jerez (km. 643,10)

A-390 (km. 20,90)

N-349 (km. 0,30)

Ca-35 (km. 1,50)

Cantabria

A-67 (km. 185,40)

A-8 (km. 152,45)

A-67 (km. 195,68)

Castellón

A-23 (km. 19,80)

N-340 (km. 953,16)

N-340 (km. 1038,80)

N-340 (km. 1040,65)

N-340 (km. 962,90)

Ciudad Real

A-4 (km. 241,65)

A-4 (km. 203,65)

Córdoba

A-4 (km. 382,20)

A-4 (km. 360,20)

Cuenca

A-3 (km. 102,08)

A-3 (km. 135,00)

A-3 (km. 135,99)

A-3 (km. 230,35)

A-3 (km. 233,70)

Granada

A-395 (km. 3,00)

A-92 (km. 188,15)

A-7 (km. 304,50)

A-395 (km. 13,30)

Guadalajara

CM-101 (km. 4,75)

A-2 (km. 45,10)

A-2 (km. 41,95)

Huelva

H-30 (km. 8,59)

A-483 (km. 1,10)

A-49 (km. 46,30)

A-49 (km. 50,80)

A-492 (km. 0,20)

A-5077 (km. 1,30)

A-5051 (km. 1,50)

Huesca

N-240 (km. 209,60)

N-330 (km. 657,54)

N-260 (km. 516,25)

A-23 (km. 372,43)

N-330 (km. 665,85)

La Rioja

N-232 (km. 359,98)

A-13 (km. 2,48)

AP-68 (km. 128,93)

LO-20 (km. 10,20)

AP-68 (km. 126,00)

LO-20 (km. 5,83)

León

N-VI (km. 407,06)

A-6 (km. 380,60)

AP-66 (km. 140,85)

A-231 (km. 19,01)

N-120 (km. 427,40)

CL-631 (km. 1,50)

Lugo

LU-11 (km. 1,00)

N-640 (km. 88,78)

N-540 (km. 3,20)

LU-530 (km. 2,60)

LU-546 (km. 0,68)

Madrid

M-601 (km. 10,80)

A-1 (km. 14,00)

M-607 (km. 48,57)

A-5 (km. 38,00)

Málaga

A-355 (km. 37,90)

A-368 (km. 5,90)

A-397 (km. 45,60)

A-7 (km. 151,90)

A-7 (km. 158,80)

A-7 (km. 174,90)

A-7 (km. 273,15)

A-7 (Ramal acceso km. 157,50)

MA-20 (km. 10,75)

MA-20 (km. 6,05)

A-7 (km. 184,70)

A-7 (Ramal acceso km. 183,00)

A-355 (km. 39,30)

A-7 (km. 246,00)

N-340 (km. 212,00)

A-7282 (km. 7,70)

A-368 (km. 4,90)

A-356 (km. 51,28)

Murcia

A-30 (km. 112,90)

A-7 (km. 554,75)

A-30 (km. 98,50)

Navarra

AP-68 (km. 220,75)

AP-68 (km. 218,20)

Orense

N-120 (km. 566,00)

N-525 (km. 242,00)

N-120 (km. 565,50)

N-120 (km. 572,30)

Palencia

A-62 (km. 57,30)

Pontevedra

PO-11 (km. 1,81)

VG-20 (km. 12,80)

N-552 (km. 4,35)

N-552 (km. 8,20)

A-55 (km. 2,9)

N-550 (km. 116,74)

N-556 (km. 0,00)

VG-20 (km. 12,80)

Segovia

CL-601 (km. 10,80)

A-1 (km. 109,96)

A-1 (km. 118,85)

Sevilla

A-4 (km. 527,90)

A-92 (km. 0,80)

AP-4 (km. 52,30)

SE-3206 (km. 2,40)

SE-30 (km. 23,20)

A-66 (km. 788,30)

A-4 (km. 528,00)

A-92 (km. 0,80)

AP-4 (km. 53,20)

SE-30 (km. 23,20)

A-66 (km. 783,15)

A-8028 (km. 2,60)

A-8062 (km. 1,00)

N-630 (km. 781,90)

N-630 (km. 810,00)

N-IV (km. 547,00)

A-460 (km. 0,80)

A-8059 (km. 3,50)

N-630 (km. 805,40)

N-IV (km. 556,20)

Soria

A-2 (km. 152,56)

Tenerife

TF-1 (km. 3,54)

TF-5 (km. 3,50)

Teruel

N-232 (km. 169,83)

Toledo

A-4 (km. 95,85)

A-42 3(km. 9,75)

A-5 (km. 147,50)

Valencia

A-3 (km. 328,90)

A-7 (km. 323,05)

V-21 (km. 13,65)

V-23 (km. 1,60 )

V-30 (km. 8,50)

A-3 (km. 339,15)

V-31 (km. 10,90)

V-21 (km. 5,85 )

A-7 (km. 316,51)

Valladolid

A-6 (km. 178,00)

A-62 (km. 116,35)

A-62 (km. 96,93)

N-601 (km. 194,70)

Zamora

A-52 (km. 58,45)

A-6 (km. 265,60)

A-52 (km. 77,60)

Zaragoza