La DGT ha lanzado un importante aviso ante la oleada de multas de 6.000 euros que podría haber en estos próximos desplazamientos. Hay una parte del coche de la que quizás no estamos todo lo pendientes que deberíamos. Más allá de la mecánica o de la parte más estética de nuestro vehículo hay un elemento que si llega a deteriorarse, algo muy común con el paso del tiempo, conlleva una multa de 6.000 euros, tal como avisa la DGT, hay que prestarle mucha atención a la matrícula.

Si le pasa esto a tu coche pueden multarte con 6.000 euros

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. En caso contrario, se sanciona con:

▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 €#Mantenimiento pic.twitter.com/eKfI6nyRZw — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 18, 2018

Hay un elemento del coche que debe ser muy visible, de lo contrario la multa puede llegar a los 6.000 euros. La placa de la matrícula se debe poder leer perfectamente. Este elemento permite identificar todos los vehículos, así como, a su propietario. Por lo tanto, debe estar perfectamente leíble, sin que nada interfiera su lectura.

La DGT ha lanzado un aviso en sus redes sociales. Algunos conductores optan por dejar que se deteriore, o incluso, son los causantes de que no se lea correctamente. De esta forma evitan los radares móviles o no pueden multarles al no poder identificar correctamente ni el vehículo, ni su conductor.

Ante este tipo de infracciones la DGT tiene en su poder el arma para evitarla. Por la seguridad de todos, los vehículos deben estar perfectamente identificados, de lo contrario, pueden provocar accidentes o no cumplir con las normas que nos aseguran que todos circulamos perfectamente. La multa es la herramienta definitiva para concienciar a los conductores de que deben tener la matrícula correctamente.

El hecho de no llevarla o no poder leerla correctamente son 200 euros de multa. Puede ser por un descuido del propio conductor, con lo cual, se realiza un aviso y una multa para que se realice el cambio de matrícula o el correcto mantenimiento. Hay una segunda infracción un poco más dura, que llega hasta los 6.000 euros.

Si la DGT comprueba que la placa ha sido modificada, cambiado algún número o colocada de tal forma que no sea leíble, se considera que no ha sido un descuido, sino que se ha realizado este cambio de forma intencionada. Tal como figura en su Twitter, el aviso es claro y directo para todos lo conductores que deberán estar atentos a este elemento del coche al que quizás no prestan la suficiente atención.