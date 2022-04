Bien es sabido por todos que los conductores noveles deben llevar de forma visible en el lado izquierdo de la luna trasera del coche la famosa ‘L’ durante el primer año de conducción. El indicativo debe cumplir con una normativa muy concreta en lo que respecta a dimensiones (19,5 centímetros de altura y 15 centímetros de anchura), tipo de material y nivel de refracción.

Pero, ¿por qué una ‘L’? Tiene su origen en la palabra inglesa ‘learner’, que podemos traducir como ‘aprendiz’. El objetivo de la ‘L’ no es otro que avisar al resto de conductores que el usuario hace menos de un año que se ha sacado el carnet de conducir.

«El Anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, recoge la señal V-13, sobre «Conductor novel», cuya finalidad es indicar que el vehículo está conducido por una persona cuyo permiso de conducción tiene menos de un año de antigüedad», según recoge el Boletín Oficial del Estado.

Multa

Ante la pregunta de si los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden multar a un conductor novel por no llevar la ‘L’ en el coche, la respuesta es sí. Es obligatorio llevar el indicativo, e incumplir esta norma conlleva una multa de 100 euros ya que se considera una infracción de carácter leve. No sólo el hecho de no llevar el indicativo está sancionado; también llevarlo mal colocado y poco visible.

El Código de Circulación es muy claro con respecto al tiempo que se puede llevar la ‘L’: el primer año desde la obtención del carnet de conducir. Llevar el indicativo durante más tiempo del obligatorio también supone una multa de 100 euros.

¿Acabas de sacarte el permiso?👉Normas para conductores noveles ✅El 1er año con L en izda de la luna trasera

✅Los 2 primeros años, tasa máxima de alcohol 0,15 en vez de 0,25 mg/l

✅Tienes 8 puntos y llegas a 12 tras 2 años sin multas

✅Mismos límites de velocidad #AsíNo📽️👇 pic.twitter.com/gU0Fe8lvf8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 8, 2021

Normas básicas

En los conductores noveles, la tasa de alcohol máxima permitida es de 0,15 miligramos por litro de aire espirado (0,30 gramos de alcohol en sangre), al igual que para los conductores profesionales.

Los conductores noveles obtienen el carnet de conducir con ocho puntos. Si en el plazo de dos años no cometen ninguna infracción, la cifra sube hasta los doce puntos. Al cabo de otros tres años cumpliendo con la normativa, los conductores tienen 14 puntos y, si no hay multas en otros tres años, se llega hasta los quince puntos.

Desde 2011 los conductores noveles ya pueden circular la misma velocidad que los demás vehículos de la vía, pero deben llevar la señal “L”.