Se te escapará una lagrimilla: los productos de tu infancia que no volverás a ver

Hay algunos productos de tu infancia que no volverás a ver, habrán pasado años desde que pudiste tenerlos en tus manos, pero seguro que aún los recuerdas. Cualquier tiempo pasado parece que fue mejor, especialmente cuando estamos ante algo tan destacado como la comida. Vamos con mucha prisa y eso se nota, en especial con unos sabores que son muy diferentes del pasado, aunque no están lejos, la estética o el recuerdo de olores, texturas y sabores sigue muy presente. Estos son los productos de tu infancia que no volverás a ver.

Los productos de tu infancia que no volverás a ver son estos

Los yogures, zumos y leche, son quizás uno de los básicos de toda cocina, hoy y siempre. Por lo que no es de extrañar que los recuerdes, especialmente cuando se trata de una marca que tenía una publicidad muy especial. Era PMI, la segunda marca de Pascual, algo más barata, pero igual de deliciosa. Por lo que no es de extrañar que acabe siendo una de las que tenemos guardada en la retina un gran número de españoles. Seguro que te comiste alguno de sus yogures en un pasado glorioso que ya no volverá.

La revolución de Starlux y Tomator que cambiaron para siempre la cocina tradicional. El caldo instantáneo supuso una auténtica novedad en todas las casas. Hasta la fecha la cocina consistía en horas y horas al fuego para conseguir crear un delicioso guiso o un caldo tradicional que difícilmente podía sustituirse por nada, hasta que llegó el caldo instantáneo y el tomate ya frito. Se ganaba tiempo y se empezaban a introducir los primeros procesados, ganando en sal, azúcar y en aditivos.

Los primeros helados de tu infancia ya no volverán. Si hay algo que hoy en día contamos es que comíamos un helado que costaba 25 pesetas, unos céntimos de euro y estaba delicioso. Los tiempos de las pesetas y especialmente en verano dieron lugar a una serie de elementos que acabarán siendo los que marcaron una diferencia importante. La marca de helados Avidesa, fue una gran empresa de tradición heladera española que nos trajo un recuerdo imborrable de dulce, texturas, colores y sabores.

Estas son algunas de las empresas que marcaron un antes y un después y que quizás recordarás con una lagrimilla, la realidad es que ya nunca más las volverás a ver.