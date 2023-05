Sólo por este detalle sabrás si es un coche camuflado de la DGT y está en la matrícula

Los coches de la DGT suelen circular o estacionarse para poder detectar infracciones al volante, normalmente de forma oculta para no ser detectados y que los conductores no cambien ciertas actitudes que son incorrectas para poder ser sancionados por ello y que no las vuelvan a realizar. Te contamos cuál es el detalle del coche camuflado de la DGT que te permitirá identificarlo, tan sencillo como mirar una cosa que puedes ver en la matrícula si es uno de esos vehículos.

Los radares son uno de los recursos de la DGT para detectar infracciones, básicamente excesos de velocidad, pero lo cierto es que al volante se pueden cumplir muchas más que se detectan con otros métodos, como hablar por teléfono al volante, que es sin duda la más realizada y detectada, en general muchas acciones realizadas con el teléfono móvil durante la conducción son penalizadas, como grabar un vídeo o enviar un mensaje.

Así puedes identificar el coche camuflado de la DGT

Los vehículos camuflados de la DGT son muy difíciles de detectar, tanto que no se sabe realmente la marca, el modelo, ni tan si quiera el tipo de vehículo, ya que no siempre son coches. Los rumores apuntan a que son Alfa Romeo Stelvio y Seat Exeo, pero también se dice que en ocasiones la Guardia Civil utiliza como coches de camuflaje los que ha incautado y que se han adaptado para utilizar en su nueva labor.

Además de un gran número de coches, la DGT cuenta también con 34 motos, 14 furgonetas y 2 camiones, todos ellos con función de vehículo camuflado, en diferentes marcas, por lo que realmente resulta complicado identificar fácilmente si el que acabas de ver lo es o no. Hay varios trucos para identificar un coche camuflado de la DGT, o cualquier otro vehículo con el mismo fin, principalmente tres que son los siguientes: