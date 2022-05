«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Esta fue la predicción que Fernando Simón hizo sobre el coronavirus a finales de enero de 2020; dos meses después, estábamos todos confinados porque la pandemia de COVID-19 se había descontrolado.

Más de dos años después, la historia vuelve a repetirse. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se ha pronunciado sobre la viruela del mono, asegurando que «no es probable que vaya a generar una transmisión importante». A día de hoy, ya se han diagnosticado en España siete casos y más de una veintena están en estudio.

Estas declaraciones han hecho arder a las redes sociales, que se han llenado de memes como los que se muestran a continuación:

Fernando Simón ha vuelto a dirigirse a los medios de comunicación para asegurar que la viruela del mono está controlada y que no habrá una transmisión importante en España. Vamos a morir todos.

