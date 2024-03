Shakira presenta nuevo disco y quizás algo más

A pesar de que ya han pasado muchos meses, la separación de Shakira y Piqué continúa en boca de todos. El empresario firmó un acuerdo para que sus hijos pudieran mudarse a Miami, pensando que así la ira del artista iba a reducirse considerablemente, pero no ha sido así. Shakira continúa muy dolida y no ha perdonado lo que sucedió durante su relación con Gerard Piqué. Lo primero que hizo fue sacar una canción donde incluso atacó a Clara Chía, asegurando: «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena». Ahora ha dado un golpe en la mesa y está preparando un disco titulado ‘Las mujeres ya no lloran’, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el padre de sus hijos.

Con un total de 17 canciones, el nuevo álbum está destinado a ser un testimonio poderoso de la experiencia personal de Shakira en los últimos tiempos. La intérprete ha decidido plasmar sus emociones más profundas en cada una de las melodías, ofreciendo una mirada íntima a su proceso de sanación y renacimiento. Lo más destacado es que 9 de las canciones ya están disponibles para el público, lo que ha generado una gran expectativa sobre el resto del proyecto. Cada una de estas canciones promete ser un himno de empoderamiento y resiliencia, lleno de garra y emoción.

Shakira se ha guardado tres canciones para ella que verán la luz el día que publique ‘Las mujeres ya no lloran’. El problema es que cada vez hay más tensión encima de la mesa y esto ha hecho que Gerard Piqué vuelva a perder la paciencia. Fuentes cercanas aseguran que la expareja llegó a un pacto por el bien de los hijos que tienen en común, los pequeños Milan y Sasha. La cuestión es que la colombiana ha vuelto al ataque, publicando un álbum que promete estar cargado de indirectas hacia Gerard Piqué.

Shakira siembra las dudas sobre su situación sentimental

Dejando a un lado la guerra entre Shakira y Gerard Piqué, hay otro asunto que ha llamado poderosamente la atención. Cabe la posibilidad de que la artista esté a punto de confirmar cuál es su verdadera situación sentimental. Desde que rompió con el exfutbolista, son muchos los que han relacionado a Shakira con diferentes personalidades. Tanto es así que se ha llegado a especular con la posibilidad de que estuviera enamorada de Alejandro Sanz. Recordemos que los cantantes trabajaron juntos y en su momento ya surgieron especulaciones, por eso hay tantas dudas encima de la mesa.

Shakira ha escrito una canción donde reflexiona sobre los aspectos más desconocidos de su esfera emocional. Concretamente una de sus nuevas canciones dice: «Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado». Esta frase ha hecho saltar todas las alarmas y son muchos los que consideran que la artista vuelve a creer en el amor.

Lewis Hamilton, Tom Cruise y Jimmy Buttler son algunos de los rostros conocidos que han tenido relación con Shakira. La artista ha guardado silencio durante todo este tiempo porque siempre ha protegido al máximo su vida privada. La cuestión es que cada vez se siente más empoderada y sabe que cuenta con el respaldo del público, por eso no está dispuesta a guardar silencio durante mucho más tiempo.

Gerard Piqué, feliz con Clara Chía

Mientras continúan las teorías sobre ‘Las mujeres ya no lloran’, Clara Chía y Gerard Piqué han decidido exprimir al máximo su bonita historia de amor. A pesar de las críticas que han recibido, especialmente por los fans de Shakira, la pareja ha optado por guardar silencio. Los detractores del catalán insinuaron que estaba en crisis con Clara, pero el tiempo ha demostrado que entre ellos no hay ningún problema. Viven juntos en Barcelona y el entorno asegura que la joven comprende perfectamente la situación familiar de Piqué.

La cantante colombiana se fue de Cataluña para empezar una nueva vida en Miami. Teniendo en cuenta el cambio que esto iba a suponer para sus hijos, se puso en contacto con los padres de algunos amigos de sus pequeños. Les propuso llevarse a un grupo a su mansión estadounidense, también se ofreció a pagar los estudios a todos aquellos que siguieran los pasos de Milan y Sasha. No obstante, este plan no dio resultado.

Piqué se ha mantenido al margen de todas estas polémicas. No está dispuesto a continuar en el centro del conflicto por un asunto que ya no le pertenece. En su día respondió a Shakira y dio la cara por Clara, pero ahora está en otra etapa y prefiere no resucitar a ningún enemigo, por eso todavía no se ha pronunciado sobre el nuevo disco que está a punto de lanzar su ex.