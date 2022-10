El secreto que nunca te contaron de Miki Nadal: afecta a su vida

Miki Nadal guarda un secreto que ha sabido desde siempre, pero no ha querido revelar hasta el momento, tiene una inteligencia superior a los demás. El humorista y presentador que ha estado 25 años frente a las cámaras ha querido pasar desapercibido, aunque forma parte de un selecto club en el que entran pocas personas. La inteligencia de este hombre lo convierte en un superdotado, con altas capacidad para poder aprender o memorizar a gran velocidad. Un secreto que le ha afectado toda su vida.

Miki Nadal tiene un secreto que nunca te contaron

La inteligencia media de una persona está entre 90 y 109, aunque en el caso de Miki Nadal esta puntuación se sale de los gráficos llegando hasta un total de 139 puntos. El coeficiente intelectual de este hombre que siempre vemos haciendo bromas, llega hasta unos límites insospechados. Miki siempre ha guardado ese secreto para sí mismo, aunque en realidad formaba parte de un club de lo más selecto.

Miki Nadal decía de sí mismo y esta cualidad: “Esto es como el color de los ojos. ¿Se te va cambiando durante la vida? No. Esto una capacidad que no se va renovando. Si la usas, bien, y si no, pues también. Es como si tienes unas piernas muy buenas para correr 100 metros, pero si estás en el sofá no vas a correr 100 metros en la vida, eres un zoquete gordo”. Una reflexión que pone su gran inteligencia en un segundo plano.

Tal como explicaba en El Mundo: “La gente cree que por tener una alta capacidad intelectual también tienes una cantidad de conocimientos equiparables a una enciclopedia. Y eso es confundir inteligencia con conocimientos… No tienen por qué ir de la mano”. Es decir, su inteligencia es una cualidad más que no tiene porque verse reflejada en el exterior.

De hecho, él reconoce que no brilló con luz propia en los estudios. Quizás como otros superdotados se aburría en clase o simplemente estaba destinado a ganarse la vida como un gran presentador y humorista. Miki ha logrado triunfar en el que se ha propuesto con estos más de 25 años en la televisión.

Nadal empezó derecho, carrera que tuvo que dejar para hacer el servicio militar y que ya no recuperó. Aunque podría hacerlo, teniendo capacidad, se gana muy bien la vida como el gran comunicador que es. Nadie puede esconder las habilidades de un hombre que tiene un don para comunicar y hacer reír a la gente.