No había mejor día para anunciar una noticia tan emocionante. Con motivo de la celebración del Día del Padre, Miki Nadal ha sorprendido en sus redes sociales comunicando que espera su segunda hija junto a su actual pareja, Helena Aldea. Con una foto de lo más romántica junto a su mujer, el cómico ha relatado cómo su hija Carmen, de seis años, se ha enterado de que próximamente será la “hermana mayor”.

“Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa”, ha comenzado escribiendo. El presentador, además, ha aprovechado la publicación para deshacerse en halagos hacia la mujer de su vida: “Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella”.

Miki Nadal se encuentra en un momento muy bonito de su vida. No solo en el terreno profesional, donde está viviendo una etapa llena de grandes éxitos, sino también en el personal. Su historia de amor con Helena va viento en popa y ahora, esta emotiva sorpresa, la ha consolidado aún más. “Estoy viviendo, sin duda, una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere”, ha compartido el zaragozano ante sus más de 300 mil seguidores. Sin duda, uno de los mejores Días del Padre del presentador que, huyendo de las tendencias, ha querido desvelar en ese mismo instante el sexo del bebé. “Por cierto, si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución.¡¡¡Sed felices!!!”, ha comunicado junto a la foto de un chupete rosa. El amigo de Cristina Pedroche ha confirmado así que su destino es estar rodeado de mujeres. El significativo post no ha pasado desapercibido y, en cuestión de segundos, ha acumulado miles de likes y centenar de comentarios de felicitación. Cristina Pedroche y su marido han inundado la publicación de corazones, mientras que Xuso Jones o Irene Junquera le han mandado sus más sinceras enhorabuenas.

Hace, más o menos, un año y medio, Miki conoció a su actual pareja gracias a Cristina Pedroche, pues es una de sus mejores amigas y, además, es la cofundadora de la marca de ropa Capriche, que se encarga de vestir a los colaboradores de Zapeando. Una relación que han llevado durante mucho tiempo a distancia, pues ella vivía en Alicante, mientras que Miki hacía su vida en la capital. Tras un divorcio complicado entre Miki y su expareja, Carola Escámez, que llegó hasta los juzgados, parece que el colaborador le ha vuelto a dar una oportunidad al amor y Helena ha sido la culpable de devolverle la ilusión. Ahora, la vida de la pareja va a dar un giro de 180 grados con la llegada de la pequeña. ¡Feliz Día del Padre y enhorabuena, pareja!