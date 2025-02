Salía en la serie de tu infancia y así está 30 años después: su nueva vida

Han pasado tres décadas desde que Médico de familia se convirtiera en un fenómeno televisivo en España y su legado sigue vivo en la memoria de los espectadores. Entre los personajes más icónicos de la serie, destaca Juani, interpretada por Luisa Martín, quien conquistó a la audiencia con su desparpajo, ternura y carisma inigualable. Lejos de caer en el olvido, la actriz ha construido una trayectoria admirable y sigue plenamente activa en el mundo de la interpretación.

Luisa se ha convertido en noticia porque ha salido a la luz su lado más solidario. Ha hecho viajes a Kosovo y otros puntos del mundo para participar en proyectos que tiene como objetivo ayudar a la sociedad. Esto quiere decir que la artista ha sabido aprovechar su fama, por eso es un personaje tan querido y admirado por todos.

Aunque muchos la recuerdan por su papel en la mítica serie de Telecinco, Luisa Martín ha desarrollado una prolífica carrera tanto en televisión como en el teatro. Su participación en más de veinte series y una treintena de obras teatrales demuestran su versatilidad y talento. En la actualidad, se encuentra inmersa en la gira de Malditos tacones, un montaje basado en el texto de Ignacio Amestoy, donde comparte escenario con Magüi Mira y Olivia Molina.

La obra se estrenó en el Teatro Bellas Artes en octubre de 2024, ha sido un rotundo éxito y está recorriendo distintas ciudades españolas como Valencia, Alicante y Huelva. Este proyecto representa una nueva etapa en su carrera teatral, reafirmando su pasión por el arte escénico.

La nueva vida de Luisa Martín

Alejada del brillo mediático que suele rodear a las figuras del espectáculo, Luisa Martín ha dedicado gran parte de su tiempo a labores humanitarias. Desde 1986, colabora con Médicos Sin Fronteras, participando activamente en misiones en Ecuador, Kenia y Kosovo, entre otros países. Su compromiso con las causas sociales también se refleja en su vinculación con Anasbabi Ciliopatías, una organización centrada en enfermedades raras, donde ejerce como responsable de Relaciones Externas e Institucionales.

Hace muy poco usó sus redes sociales para recomendar el documental La vida en una gota, una producción que visibiliza las dificultades de quienes padecen este tipo de patologías y la importancia de la investigación en este campo.

Antes de convertirse en un rostro habitual en la televisión se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Su debut se produjo en el teatro con la compañía Teatro Estudio 80, participando en producciones como El rinoceronte, Aquí no paga nadie y Los escándalos de un pueblo.

Se compromete con todos los proyectos. Esa es la clave de su éxito. «Mi requisito fundamental es que el personaje que me ofrezcan sea diferente al anterior. Esa ha sido mi regla de oro desde que empecé. Como soy muy leal a los proyectos, he participado en algunos que han durado muchos años y quizás por eso esos personajes se recuerden más que otros», responde cuando le preguntan cómo elige un personaje u otro.

Su paso a la televisión llegó con La guardería, un programa infantil presentado por Teresa Rabal. Más tarde, se convirtió en colaboradora de formatos tan recordados como Noche, noche y Un, dos, tres… responda otra vez, donde interpretó diversos personajes.

La gran oportunidad de Luisa Martín

En 1995, la carrera de la protagonista de nuestra noticia dio un giro con su incorporación a Médico de familia, donde interpretó a Juani, la entrañable asistenta de la familia Martín. Su actuación le valió reconocimientos como el Premio Unión de Actores y el galardón a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena de Indias.

Su personaje se hizo tan popular que tuvo apariciones en otras series de Telecinco como Más que amigos y Periodistas, formando parte de un curioso crossover televisivo.

Una estrella humilde, discreta y sencilla

Desde su salida de Médico de familia, Luisa Martín ha participado en diversas producciones televisivas. Sus interpretaciones en series como Servir y proteger y 4 estrellas han sido aclamadas por la crítica. Además, ha formado parte del reparto de Gran Reserva, Frágiles, B&B y Yo quisiera, consolidándose como una de las actrices más queridas por el público.

Trabajar con ella es muy sencillo, lo dicen todos los directores que han contado con sus servicios. Cuando le preguntan si se adapta a las peticiones de sus jefes responde: «Absolutamente. Eso sí, siempre y cuando me traten bien. De lo contrario, pillo la puerta y me voy. He tenido experiencias negativas con algún que otro director. Soy una persona muy disciplinada y, si no hago lo que me pide el director, es porque en ese momento no lo entiendo o no puedo hacerlo. Pero no va conmigo eso de trabajar bajo presión».

Aunque el tiempo ha pasado, su continúa intactos. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo y la pasión por su profesión, demuestra que su legado en la interpretación sigue vigente. Siempre ha intentado mantenerse al margen de ciertos revuelos, de hecho protege con celo su vida privada, pero todo el mundo sabe que detrás de la estrella hay una mujer normal.