Sale a la luz el pastizal que cobra Hasbulla por subir una historia a su Instagram

Hasbulla Magomedov, el carismático influencer de origen ruso que se ha convertido en un icono de internet, vuelve a ocupar titulares por un motivo que ha sorprendido incluso a quienes conocen bien el fenómeno que representa. Lejos de los vídeos virales y las bromas que lo catapultaron a la fama, esta vez es el astronómico precio que cobra por una simple publicación en su cuenta de Instagram lo que ha generado un aluvión de reacciones. La cifra, revelada recientemente por un conocido youtuber español, ha hecho saltar todas las alarmas.

Todo comenzó con unos clips breves en TikTok e Instagram en los que Hasbulla, con su particular aspecto físico y su desparpajo, demostraba una gran capacidad para conectar con el público. Aunque muchos al principio no comprendían si se trataba de un niño o de un adulto, pronto se conoció que Hasbulla padece acondroplasia, una forma de enanismo que afecta al crecimiento de los huesos. Este trastorno genético, aunque poco frecuente, no ha sido impedimento para que el joven se gane el cariño de millones.

Su estilo desenfadado, su tono burlón y su personalidad directa llamaron rápidamente la atención y algunos deportistas de élite se fijaron en él. Entre ellos, Khabib Nurmagomedov, la leyenda daguestaní de la UFC, con quien Hasbulla no solo coincidió en varios vídeos, sino que trabó una estrecha amistad que multiplicó su visibilidad mediática. A partir de entonces, Hasbulla dejó de ser una figura curiosa en redes para convertirse en un fenómeno cultural con millones de seguidores en todo el mundo.

El dinero que gana Hasbulla Magomedov

La última noticia sobre Hasbulla no tiene que ver con sus bromas ni con sus proyectos personales, sino con el precio que exige por participar en campañas publicitarias a través de su perfil de Instagram. Así lo desveló FlexCidine, un youtuber que ha viajado a Daguestán con el objetivo de adentrarse en el mundo de la lucha libre local. Durante su estancia, no solo tuvo ocasión de compartir experiencias con deportistas como Khabib, sino también de conocer más de cerca cómo funciona el entorno que rodea a Hasbulla.

En una conversación distendida en el pódcast de René ZZ, FlexCidine sorprendió al relatar que el equipo de Hasbulla Magomedov le reveló que el joven puede llegar a pedir hasta 300.000 euros por publicar una simple historia en su cuenta de Instagram. Una cifra que dejó sin palabras al propio presentador, que había calculado un máximo de entre 50.000 y 100.000 euros. Pero la realidad, según contó el youtuber, es que el coste de contar con Hasbulla como imagen de marca supera ampliamente cualquier expectativa previa.

El caché del influencer no se limita solo a sus publicaciones. Según explicó FlexCidine, si una empresa desea que Hasbulla viaje para grabar contenido o hacer una aparición, el presupuesto puede elevarse incluso hasta el medio millón de euros, debido a los desplazamientos, las condiciones de alojamiento y otras exigencias del contrato. Al parecer, su representante fue muy claro al respecto: para Hasbulla, las únicas prioridades en su vida son la religión y el dinero y si algo no le interesa o le resulta aburrido, no duda en abandonar el proyecto sin mirar atrás.

La fama internacional de Hasbulla Magomedov

Pese al impacto que genera su figura en redes, Hasbulla no se identifica como una celebridad convencional. Desde sus primeras apariciones ha sido transparente con sus objetivos vitales: más allá de las bromas y de la fama digital, su propósito es convertirse en teólogo islámico, y para ello continúa sus estudios religiosos centrados en el Corán. Vive en Majachkalá, la capital de Daguestán y, aunque disfruta de su popularidad, no ha abandonado sus raíces ni su disciplina espiritual.

Esta faceta más íntima y comprometida del joven contrasta con la imagen que muchos tienen de él como personaje mediático. Lejos de los focos, Hasbulla mantiene una rutina centrada en la religión y en el aprendizaje, valores que comparte con muchos otros jóvenes de su comunidad. Sin embargo, su presencia en las plataformas sociales le ha abierto puertas que pocos podrían haber imaginado, situándole en una posición de enorme influencia, no sólo en Rusia, también en otros puntos de Europa.

¿Qué le pasa a Hasbulla Magomedov?

El aspecto físico de Hasbulla ha sido desde el principio uno de los factores que más ha llamado la atención del público. La acondroplasia, la condición que padece, es el tipo más frecuente de enanismo, causada generalmente por una mutación espontánea en el ADN. Afecta al crecimiento óseo, especialmente en brazos y piernas, y se detecta habitualmente desde el nacimiento por una serie de características físicas específicas.

Aunque la ciencia ha avanzado mucho en el diagnóstico de esta condición, hoy en día sigue sin existir un tratamiento curativo. Esto no ha impedido que personas como Hasbulla vivan plenamente su vida y se conviertan en referentes de superación y visibilidad. Su popularidad ha contribuido, además, a que muchas personas en el mundo se interesen por este trastorno y comprendan mejor las realidades de quienes lo padecen.