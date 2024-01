Rocío Carrasco sufre un accidente en plena grabación de ‘Bake Off’

«En este programa hay muchísimo compañerismo, nos llevamos todos súper bien y no es un tópico, es real». Es la frase exacta que ha pronunciado Rocío Carrasco cuando le han preguntado por su experiencia en ‘Bake off: famosos al horno’. Un compañerismo que ha sido muy necesario en algunos momentos, por ejemplo cuando se cayó realizando una de las pruebas. La hija de Rocío Jurado tuvo un accidente que no ha tardado en convertirse en tendencia en las redes sociales. Lo cierto es que su participación en el famoso concurso de TVE ha generado mucho revuelo. Los seguidores de Antonio David Flores han aprovechado para atacarla.

Rocío Carrasco ha explicado que está donde está gracias al documental que protagonizó en Telecinco. Recordemos que fue el centro de un proyecto titulado ‘Contar la Verdad para seguir viva’. Este espacio tenía el objetivo de poner su testimonio encima de la mesa para que el público entendiera el motivo de su desaparición mediática. Antes de aterrizar en Mediaset estuvo apartada de la pequeña pantalla durante muchos años porque no tenía fuerzas para dar la cara. ¿Qué le pasó? Los problemas con su hija Rocío Flores y su conflicto abierto con Antonio David le obligaron a retirarse a un segundo plano.

Ahora, Rocío Carrasco es una mujer completamente nueva. «Sin mi docuserie hoy no estaría aquí», explica durante una entrevista en ‘Fórmula TV’. La mujer de Fidel Albiac recuerda que lo ha pasado muy mal durante mucho tiempo, pero ahora ha avanzado y ha conseguido mirar al futuro con optimismo. Por ese motivo ha aceptado el reto de ‘Bake off: famosos al horno’ y se ha convertido en uno de los personajes estrellas de TVE.

El accidente de Rocío Carrasco

«¿Qué me pasó? Que casi me mato en ‘Bake Off’. Hay que poner ‘Bake Off, restos de famosos’, por lo menos lo míos», comenta cuando le preguntan por el accidente que tuvo durante las grabaciones del famoso programa. «Cometí la torpeza de dejarme la rejilla del horno apoyada en una de las mesas, y resulta que con el movimiento de la gente, se cayó al suelo», explica con la naturalidad que siempre le ha caracterizado. «Yo no vi que se había caído, corría hacía al microondas, porque aquí estamos todos ‘como pollos sin cabeza’, pisé la rejilla e hice surf por la carpa».

Rocío contó con el apoyo de su amiga Terelu Campos, quien también forma parte del casting de ‘Bake Off’. La hija de María Teresa Campos está atravesando una etapa compleja y se ha dado cuenta de que la mejor opción es confiar en sus seres queridos. Carrasco le ha dado la mano y le está acompañando en estos duros momentos. Recordemos que acaba de decir adiós a María Teresa Campos. La presentadora falleció hace unos meses y Terelu acaba de vivir las primeras navidades sin ella.

Durante su última intervención pública, Rocío ha desvelado que pasó el día 25 de diciembre con Terelu Campos y el resto de la familia. Es una tradición que cumplen todos los años. Se conocen desde hace mucho tiempo, de hecho María Teresa siempre decía que Carrasco era una hija para ella. La concursante de ‘Bake Off’ también tiene una relación muy estrecha con Alejandra Rubio, hija de Terelu.

Rocío Carrasco se sincera sobre ‘Bake Off’

Rocío Carrasco está encantada con la experiencia que ha vivido en TV. «Es una competición sana porque no competimos por nosotros, sino por un tercero que es una organización benéfica», comenta con orgullo. Se siente muy bien participando en un proyecto de estas características. El foco está puesto en ella porque desde que desapareció de Telecinco no ha tenido tanta presencia en ningún otro medio de comunicación. Según cuenta, enseguida ha conectado con sus compañeros y han formado un equipo estupendo que no tardará en llamar la atención de la audiencia. «Nos hemos reído mucho con los jueces, porque te dicen las cosas de manera que nunca te lo tomas a mal», comenta al respecto.

La hija de Rocío Jurado prefiere no entrar en detalles y no quiere contar nada sobre lo que se está viviendo en Mediaset. El citado grupo audiovisual ha bajado en lo que audiencia se refiere, pero Carrasco ha optado por no hacer ningún comentario. Eso sí, reconoce que gracias a la empresa superó sus problemas psicológicos y ha podido convertirse en la mujer que es actualmente. «Si hace 3 años me dices que voy a verme como me veo hoy te digo que es mentira», declara en ‘Fórmula TV’.

«No tengo nada que decir respecto a la crisis de Mediaset», responde cuando escucha hablar de los problemas que hay en Telecinco a raíz del cambio en la línea editorial. La cadena está transformando sus contenidos y hace un tiempo vetó a algunos personajes, a pesar de que ahora está recuperando los temas clásicos. De hecho hace muy poco hablaron de Amador Mohedano, quien estaba en la lista de nombres prohibidos.