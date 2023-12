Roberto Brasero lanza un mensaje sobre el día de hoy: el tiempo en Nochevieja es «como toca»

Roberto Brasero ha lanzado un mensaje sobre el día de Nochevieja que pone los pelos de punta, siendo uno de los que más acierta, tendremos que estar muy pendientes de lo que nos espera. El experto en el tiempo tiene muy claro qué es lo que está por llegar y las posibles consecuencias de una Nochevieja, en la que todos tendemos a desplazarnos en mayor o menor medida. Estar pendiente de la previsión es algo imprescindible para ver materializarse algunos elementos que son fundamentales.

El tiempo en Nochevieja es “como toca”

Estamos en invierno y eso es algo que no podemos evitar. Es la estación por excelencia del frío y del mal tiempo. Aunque queramos vivir en una primavera constante o, al menos, eso es lo que siempre deseamos. Lo que nos espera es un cambio constante que acabará siendo el que marque un antes y un después.

El anticiclón se ha empezado a marchar, dando paso a un cambio que debemos empezar a ver visualizarse en estas últimas horas del mes de diciembre y de un año en el que parece que las temperaturas han subido de forma exponencial. El mal tiempo ha acabado siendo una realidad en algunos puntos del país, pero lo peor está por llegar.

Acabaremos diciembre con fiestas que será mejor que sean a cubierto dado el tiempo que nos afectará en estas horas. Las borrascas han empezado a hacer acto de presencia en la recta final de estas vacaciones de Navidad. Un cambio de rumbo que puede ser el que marque una diferencia muy importante.

El presentador del tiempo de Antena 3 ha sido uno de los primeros en mostrar lo que nos está esperando en cuestión de horas. La previsión de Nochevieja no deja lugar a dudas y nos indica qué es lo que está por llegar.

Roberto Brasero lanza un mensaje sobre el día de hoy

El mensaje sobre el día de hoy de Roberto Brasero es muy claro: “Antes de que acabe el año dará tiempo que llegue un último frente. Entrará este sábado por la noche por Galicia y el domingo recorrerá la Península con fuertes rachas de viento y un temporal en las costas y con más nubes y algunas lluvias para el resto. Serán débiles en general y serán las últimas de un año en el que se ha prolongado la sequía: ha llovido un 15% menos de la media.”

Nos espera un temporal de frío y viento que sería lo habitual en estos días. No hay lugar a dudas sobre lo que está por llegar si hacemos caso de los expertos: “El día de Nochevieja también será frío, porque regresarán las nubes a muchas zonas. Se libran el Mediterráneo y Canarias, donde lucirá el sol, y en el resto podríamos tener incluso alguna llovizna, muy poquito, algo más probables y copiosas en la mitad norte, pero tampoco mucho. Lo que sí destacará aquí será el viento. Tendremos un viento más intenso en la mitad norte y Baleares, con intervalos de fuerte de suroeste y oeste en el norte de Galicia y Cantábrico y rachas muy fuertes en montaña. Y un auténtico temporal costero con olas de 5 a 7 metros en costas de Galicia y el Cantábrico, donde se activarán avisos de nivel naranja para el domingo.”

La mejor noticia que podía dar este especialista en el tiempo es que no habrá lluvia, ni nieve. Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas: “Con olas despediremos este 2023 en las costas del norte, pero sin lluvias ni nevadas significativas a la hora de las campanadas. Como el frente irá pasando muy rápido, a la hora de las uvas ya no deberían quedar precipitaciones en ninguna zona y, desde luego, no debería llover en la puerta del Sol. Tampoco debería hacer demasiado frío. Digamos que hará el normal para la fecha, pero no será la Nochevieja más fría que hayamos conocido desde luego e, incluso, tendremos menos heladas que esta pasada Nochebuena, por ejemplo. Se darán heladas débiles en áreas de montaña del centro, norte y sudeste y en el este de la meseta Sur, más intensas en Pirineos. Serán las primeras heladas del 2024.”