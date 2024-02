El récord que batirá Andrea Bocelli en el festival Viña del Mar

A sus 65 años, Andrea Bocelli está a punto de vivir uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria musical. Sucederá en el Festival Viña del Mar y estamos en disposición de afirmar que nunca ha ocurrido nada semejante. El tenor romperá un récord sobre la Quinta Vergara, de hecho los responsables de este evento han reestructurado la gala para adaptarla a sus necesidades artísticas. Andrea es uno de los cantantes más destacados de la industria y todo hace pensar que su concierto será un éxito absoluto. Tendrá lugar el lunes 26 de febrero y los críticos están deseando verle encima el escenario para certificar su destreza.

Contratar a Andrea Bocelli ha sido complicado en algunos sentidos. Por todos es conocido que la fuerza de su voz es capaz de conseguir cualquier cosa, pero todo tiene un precio y no estamos haciendo referencia a cuestiones económicas. Andrea lleva un equipo detrás compuesto por una legión de músicos. Todos ellos deben tener presencia en el escenario y espacio suficiente para actuar cómodamente. Este no es el único esfuerzo que tienen que hacer los organizadores del Festival Viña del Mar. Estos han modificado el escenario para que el sonido del anfiteatro sea similar al de un teatro cerrado.

El productor general del festival, llamado Daniel Merino, ha roto su silencio para dar algunos detalles sobre este espectáculo que promete marcar un antes y un después en la historia de la música. Andrea estará acompañado de 74 instrumentistas y 40 coristas mujeres, algo nunca visto, pero a él se lo han concedido porque todo el mundo sabe que merecerá la pena. Daniel Merino no ha dejado pasar la oportunidad de hablar y sus palabras demuestran que todo el mundo confía en el talento del tenor italiano.

El Festival Viña del Mar se rinde ante Andrea Bocelli

Daniel Merino ha hablado alto y claro sobre el espectáculo que protagonizará Andrea Bocelli en las próximas horas. «Nuestra escenografía tiene un segundo piso y lo tuvimos que reforzar. El arquitecto y los ingenieros lo estudiaron y concluyeron que, pese a este refuerzo, no era seguro para soportar el peso de 60 personas, así que lamentablemente debimos bajar a 20 coristas», ha comentado al respecto.

La organización de este festival está estudiada al detalle. Han cumplido con todos los requisitos del artista y también han introducido cambios para que pueda desarrollar su talento con total libertad. Eso sí, Merino reconoce que las negociaciones no han sido sencillas. «Tuvimos largas conversaciones para que Andrea Bocelli aceptara, ya que es una persona que busca la excelencia y que musicalmente no deja nada al azar».

Afortunadamente han llegado a un pacto y han conseguido innovar tanto que los invidentes también van a tener su hueco. «Estamos muy orgullosos de entregar esta primera gaviota en lenguaje braille, que es un medida que hemos hablado con el municipio y que quedará de forma permanente para los artistas no videntes», ha comentado Daniel Merino.

Andrea Bocelli asume uno de sus retos más importantes

El productor mencionado en líneas anteriores ha hablado muy claro sobre la presencia de Andrea Bocelli en el Festival Viña del Mar. Insiste en que el artista ha puesto sus condiciones porque tiene tanto talento que es imposible canalizarlo en un solo sentido, aunque admite que ha tenido paciencia y que ha comprendido la situación al completo. «Él entendió que esto es un show televisivo, por eso acudirá a su repertorio de música popular, pero sin dejar de lado sus interpretaciones líricas. Será un show muy equilibrado».

Lo cierto es que Andrea conoce cómo funciona la industria musical al completo. Ha trabajado con grandes profesionales y lo último que quiere es poner obstáculos a sus compañeros, de ahí que haya hecho ciertos cambios para asistir al Festival Viña del Mar. En una de sus entrevistas puso en valor cuál era su única preocupación: seguir mejorando para ser un ejemplo para su hijo, Matteo. Este último también está íntimamente relacionado con el mundo artístico.

«Matteo estudia música clásica, mientras está conociendo la industria y haciendo una experiencia importante. Su timbre es parecido, su voz es similar por experiencias comunes que hemos vivido y por lo que hemos escuchado. Pero tiene una voz más grande y fuerte que la mía, pero debe ser educada y disciplinada. Debe domesticarla», que todo el músico muy orgulloso cuando le preguntaron por su primogénito.

Matteo está dispuesto a continuar con el legado familiar, de hecho ya ha coincidido con artistas que le han hecho darse cuenta de lo importante que es la música para nuestra sociedad. «Yo crecí con intérpretes como Frank Sinatra, Stevie Wonder y a la vez con la ópera. Me gusta esa mixtura. Y honestamente, no me hago problema por las posibles comparaciones con mi padre. Mi mayor preocupación ahora es perfeccionar el instrumento vocal y saber afrontar a un público».