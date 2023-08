El récord que la AEMET no quería alcanzar: lo que va a pasar hoy es mortal

La AEMET advierte de la llegada de un récord que nadie quería alcanzar, lo que va a pasar hoy puede llegar a ser mortal. Este verano 2023 está siendo mucho más duro que los anteriores, hemos vivido hasta 3 olas de calor de gran intensidad. En estos inicios de un mes de agosto en el que deberíamos empezar a prepararnos para el otoño, seguimos estancados en las profundidades de una gran ola que ha traído las temperaturas más elevadas del año. Lo peor de este verano, es que está siendo de récord, nunca había hecho tanto calor.

Lo que va a pasar hoy es mortal: este será el récord que la AEMET no quería alcanzar

🔴Recordamos que este miércoles y el jueves tenemos muchas zonas de la Península en aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas, y que en algunas áreas el aviso es rojo (peligro extremo) Podrían superarse allí los 44 ºC. ¡Precaución! pic.twitter.com/Y5TQBJVWKQ — AEMET (@AEMET_Esp) August 9, 2023

El récord que la AEMET no quería alcanzar ha llegado, la alerta está activada en varias provincias y lo peor parece que aún no ha llegado. En esta gran ola de calor han aparecido una serie de novedades. El norte que se había salvado, hasta la fecha de unas máximas o mínimas que no bajan de los 25º por la noche, sufre las consecuencias de esta masa de aire caliente.

Se da el caso de que ha llegado después de un episodio de lluvias y de bajas temperaturas para la época del año, por lo que la sensación de calor es aún peor. No es que sea una ola de calor habitual, es que realmente nos sentiremos como si estuviéramos en un horno ibérico. La subida de varios grados de golpe se hará notar.

La AEMET ha tenido que lanzar un nuevo aviso con una alerta que no deja lugar a dudas: “Recordamos que este miércoles y el jueves tenemos muchas zonas de la Península en aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas, y que en algunas áreas el aviso es rojo (peligro extremo) Podrían superarse allí los 44 ºC. ¡Precaución!”.

Los 44º en un mes de agosto es un registro histórico. Estamos al final de la canícula del verano que va del 15 de julio al 15 de agosto. Las posibilidades de que los termómetros sigan subiendo son cada vez más reducidas, por lo que esta tercera ola de calor sorprende a los expertos por el momento en el que llega.

Las provincias que estos días seguirán en alerta pueden batir esos récords que nadie desearía que se batiesen. El calor intenso es uno de los elementos que puede perjudicar a la salud de mayores y niños, se recomienda estar muy pendientes de las poblaciones de riesgo.