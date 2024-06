La reacción de Isa Pantoja y Kiko Rivera al mensaje de su madre a sus nietos: «Absurdo»

La familia Pantoja vuelve a estar en el centro del huracán mediático. Isabel ha generado controversia una vez más, pero esta vez no ha sido por sus actuaciones o su música, sino por un emotivo mensaje dirigido a sus nietos durante un concierto. En un evento reciente en la plaza de toros de Almería, Isabel Pantoja dedicó una canción a sus cuatro nietos, lo que provocó reacciones inmediatas y encontradas de sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera.

Hay que recordar que los hijos de la cantante están enfadados con ella y llevan meses sin tener relación. Por ese motivo ambos consideran que la iniciativa de la cantante es «absurda». No podemos olvidar que Kiko y Chabelita tampoco se hablan, por eso resulta curioso que hayan vuelto a ponerse de acuerdo después de estar tanto tiempo enfrentados.

Como vemos, el clan Pantoja sigue siendo una fuente inagotable de titulares y polémicas. El reciente mensaje de Isabel Pantoja a sus nietos ha desatado reacciones encontradas entre sus hijos, poniendo de manifiesto una vez más las complejidades de sus relaciones familiares. Mientras Isa Pantoja no oculta su frustración y Kiko Rivera prefiere mantenerse al margen, el público sigue atento a los próximos capítulos de esta saga familiar.

El polémico concierto de Isabel

Durante el famoso concierto, la viuda de Paquirri se tomó un momento para dirigirse al público y visiblemente emocionada dedicó el tema ‘Hasta que se apague el sol’, compuesta por Juan Gabriel, a sus nietos. «Esta canción va dedicada a mis 4, no hace falta que diga nada más, a mis 4», exclamó la artista.

Aunque no mencionó explícitamente los nombres de Francisco, Ana y Carlota (hijos de Kiko Rivera) ni y de Albertito (hijo de Chabelita), quedó claro que se refería a ellos. Este gesto no fue bien recibido. Isa cree que su madre está jugando con sus sentimientos, pues si verdaderamente quisiera saber algo de Alberto se pondría en contacto con él para tener un encuentro.

A través de una videollamada en el programa ‘Vamos a ver’, la colaboradora calificó la actitud de su madre como «absurda». En sus declaraciones, Isa explicó que no comprende por qué Isabel Pantoja se acuerda de sus nietos en público cuando, según ella, ni siquiera se molesta en llamarlos ni mantener una relación con ellos.

«Lo veo un poco absurdo, que haga esas reflexiones delante de la gente cuando a mí ni me ha llamado ni me pregunta por ellos. Estaba mejor, pero me ponen de muy mala leche estas cosas», afirmó bastante molesta.

«No sé si lo hace porque espera una respuesta de mi parte. Sabe exactamente dónde tocarme. Un hijo duele más que a nadie y debería dolerle especialmente a ella, ya que fue ella quien me buscó, no fue un capricho, me buscó a mí. Las cosas que duelen y para mí la relación con un hijo está por encima de todo», añadió en un intento de zanjar el debate.

La postura de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha optado por una estrategia diferente, pero fuentes cercanas aseguran que piensa exactamente lo mismo que su hermana. Cree que el comportamiento de Isabel no tiene sentido, aunque piensa que lo más inteligente es guardar silencio.

A pesar de la polémica, el DJ ha decidido mantenerse al margen de las declaraciones. Alejado de la crónica social desde hace tiempo, Kiko ha dado la callada por respuesta cuando los reporteros le han preguntado por este tema, demostrando una indiferencia total hacia las acciones de su madre.

La relación entre Isabel Pantoja y sus hijos siempre ha sido complicada y ha estado marcada por altibajos. Los últimos años han sido especialmente tensos, con enfrentamientos públicos y declaraciones que han puesto de manifiesto las diferencias irreconciliables entre la cantante y sus hijos. La situación ha sido aún más complicada por las supuestas diferencias entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín, quien, según algunos rumores, habría contribuido a la ruptura de la amistad entre Isabel y Mariló de la Rubia.

La iniciativa de la tonadillera durante su último concierto ha reavivado el interés mediático en la familia, generando una ola de especulaciones y comentarios. Algunos ven en este gesto un intento de la cantante por conectar con su familia, mientras que otros lo interpretan como una acción superficial que no refleja la realidad de su relación con sus hijos y nietos.

Para Isabel este gesto podría ser una manera de expresar sus sentimientos y su deseo de acercarse a sus nietos, a pesar de las dificultades y las diferencias que existen con sus hijos. Tanto es así que se emocionó cuando les dedicó la canción de Juan Gabriel. Es decir, no fueron solo palabras. También hubo lágrimas.