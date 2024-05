Las palabras más duras de Isa Pantoja sobre su madre: «Si pasa cualquier cosa…»

La relación de Isa Pantoja con su madre siempre ha estado cargada de polémica, pero en esta ocasión se han cruzado todos los límites y la colaboradora no está dispuesta a seguir aguantando más atrevimientos. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Isa ha dejado claro que en ningún momento ha recibido un trato incorrecto por parte de Isabel Pantoja, pero no puede decir lo mismo de otros miembros de su familia. Asegura que en Cantora, finca donde la cantante ha fijado su residencia habitual, han pasado muchas cosas que nadie sabe y que explicarían su punto de vista.

La joven ha guardado silencio durante mucho tiempo y considera que ha llegado el momento de poner la verdad encima de la mesa. Hace unas semanas celebró la comunión de su hijo Albertito y ni siquiera pensó en invitar a su madre, pues lleva sin estar presente en su vida demasiado tiempo. Para entender este conflicto hay que remontarse a su boda con Asraf Beno. El modelo no tiene buena relación con Isabel Pantoja porque dio unas declaraciones que terminaron con la paciencia de la tonadillera. En concreto dijo que los Pantoja eran «una familia de mierda». Más adelante pidió perdón, pero la artista se niega a olvidar el pasado.

Isa se puso en contacto con Isabel y le pidió que asistiera a su enlace matrimonial. No tenía que salir en la exclusiva y tampoco tenía por qué coincidir con ciertas personas, estaba dispuesta a no invitar a todos aquellos que supusieran un problema para su madre. Sin embargo, la cantante declinó la invitación y esta decisión hizo que la influencer rompiera su relación con ella.

Las palabras más duras de Isa Pantoja

Isa Pantoja trabaja de tertuliana en ‘Vamos a Ver’, programa que ha utilizado como altavoz para dejar claro que la comunión de su hijo fue perfecta, a pesar de las sonadas ausencias. «Lo pasamos muy bien, lo celebramos con quien pudo venir. A mi madre no la invité porque sabía que no iba a ir. Es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades, etcétera y entiendo que no iba a venir a la comunión». Reconoce que ni siquiera se molestó en llamar a su madre para invitarla porque lleva demasiado tiempo sin saber nada de ella y cree que hubiera hecho lo mismo que hizo el día de su boda.

«Yo no la espero y creo que mi hijo tampoco. Si pasa cualquier cosa, ya sea buena o mala, no va a haber ese contacto por su parte», ha declarado visiblemente molesta. Debemos tener en cuenta que Isabel disfrutaba de una conexión muy especial con su nieto Albertito, incluso estaba más unida a él que al hijo de Kiko Rivera, el pequeño Francisco. No obstante, el tiempo ha pasado y ahora no tiene relación con ninguno de ellos. Siente que el DJ le ha traicionado, de ahí que quiera estar lo más apartada posible de él.

Isa Pantoja da la cara por su hijo

Isa Pantoja ha soportado muchas críticas y está acostumbrada a tapar las cosas que su madre ha hecho mal, pero en esta ocasión estamos hablando de algo diferente porque su hijo ha salido afectado. Hay que señalar que el joven es fruto de su historia de amor con Alberto Isla. Alberto fue el primer novio famoso de Isa y en su momento se paseó por muchos platos de Telecinco. La relación no acabó bien, pero en estos momentos hay una buena conexión entre ellos, de hecho Isla es uno de los grandes apoyos de la colaboradora.

«Hay algo muy importante para mí, que es mi hijo, y voy a anteponer siempre a las personas que le quieran y que le cuiden». Estas palabras Isa ha dejado claro que no va a perdonar a su madre tan fácilmente. Insiste en que la tonadillera se ha comprendes desentendido del menor y no entiende el motivo, por eso va a dejar de insistir y no va a volver a pedirle que acuda a ninguna celebración familiar.

Los problemas de salud de Isa Pantoja

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Isa Pantoja ha comunicado una triste noticia a sus seguidores. Lamentablemente ha tenido que acudir al hospital de urgencia debido a un problema de salud que le ha parecido «horrible». Sus declaraciones han hecho saltar todas las alarmas: «Creí que me moría de verdad, es lo peor que me ha pasado jamás.

Isa pidió ayuda porque la situación le pareció muy preocupante y ha querido que sus seguidores sepan la verdad. «Llevo diez días mala, con tos y con muchísimos mocos. Tos que venía desde el pecho. Cuando tosía otra vez, se me taponaba todo y los mocos me subían». Estas palabras no han hecho reaccionar a Isabel Pantoja. También debemos tener en cuenta que la cantante no ha atravesado una situación favorable, de hecho ha cancelado uno de sus conciertos porque no se sentía con fuerzas para actuar. No obstante, este problema ya está solucionado y ha retomado su gira.