Quién es Suchata Chuangsri: la tailandesa se corona Miss Mundo 2025 tras superar un cáncer con 16 años

Opal Suchata Chuangsri es la primera mujer tailandesa en ganar Miss Mundo. El certamen tuvo lugar el pasado sábado 31 de mayo. Fue coronada previamente como Miss Universo Tailandia 2024 y pasó a representar a Tailandia en el certamen Miss Universo 2024, donde terminó como tercera finalista. Suchata nació el 20 de septiembre de 2003 en la provincia de Phuket, hija de Thanet Donkamnerd y Supatra Chuangsri. Su familia dirige un negocio privado de hoteles en Thalang, provincia de Phuket. Estudió en la escuela de Kajonkietsuksa y en Triam Udom Suksa, donde se especializó en chino en el programa de Artes. A los 16 años, tuvo cáncer de mama. Se encontraron un tumor benigno en un pecho.

La etíope Hasset Dereje Admassu se quedó con la segunda posición esta noche, en la que también fue coronada como Miss Mundo África, mientras que las representantes de Martinica y de Polonia, se llevaron los títulos continentales de América y el Caribe y Europa, respectivamente.

Suchata estudiaba una licenciatura en política y relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Thammasat. Habla tailandés, inglés y chino.

Durante el certamen, impresionó al jurado cuando les dijo que «siempre he creído que no importa quién seas, no importa la edad que tengas, no importa el título que tengas en la vida, siempre hay una persona a tu lado, ya sea un niño, un adulto o incluso tus propios padres, que te admira de alguna manera». Explicó que «la mejor manera de guiar a las personas es con cortesía y educación en las acciones. Eso es lo mejor que podemos hacer por quienes nos rodean y por el mundo».