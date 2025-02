Muere Angy Morad, Miss Mundo 2017, a los 33 años tras dar a luz

El mundo de la moda asiática llora la pérdida de una de sus grandes estrellas. Tal y como se ha comunicado de forma oficial, Angy Morad, conocida por haber sido Miss Mundo Asia en el año 2017, ha fallecido a los 33 años. Según se ha explicado, la joven sufrió una serie de complicaciones médicas durante el embarazo de su segundo hijo. Al parecer, sufría de una infección que derivó en pulmonía. A pesar de todo, decidió no tratarse debido a que tenía miedo de que los medicamentos causasen algún tipo de daño en el bebé. Una terrible situación que ha desembocado en el fallecimiento de ambos, de la madre y del pequeño.

Angy Morad nació en Damasco, Siria, en 1992. Desde muy pequeña supo que quería dedicarse al mundo del arte, por lo que comenzó su carrera en la interpretación. Una formación que la llevó a formar parte del elenco de producciones populares del país árabe como Al Gharib y Baqaa Daw 13. Una carrera muy exitosa que, posteriormente, derivó en el modelaje. Pero, si había algo que apasionara más a la artista que su profesión, era su familia. Su madre, Annie Orfali, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram donde ha abierto su corazón tras la inesperada partida de su hija.

«Te has ido al cielo. Hace 40 días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte, que Allah se apiade de ti y que tu tormento sea un descanso para tu alma, mi ángel», ha comenzado diciendo. «Mi hija solo tenía inflamación, gente, y le hicieron pruebas en Líbano. No hubo virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos», aclaró. Unas palabras con las que transmitía que la neumonía «se convirtió en una fuerte infección».

«Descuidó su salud», añadió. Durante los últimos días, la madre de la modelo ha recurrido a sus redes sociales como un medio para reflexionar y recordar a su hija. «Por Dios, te fuiste sin despedirte de mí, y no me dejaste estar contigo en tus días más difíciles. Ay, ay, pero ay, qué dolorosa es mi vida. Tus ojos, tu mirada que se debilitaba, había anhelo en ella, un gran anhelo, mi alma, un anhelo que decía ‘quédate conmigo’. ¿Por qué me dejaste? Dejaste todo lo que amabas, mi alma», lamentaba.

«Lloré cuando me desperté por la mañana, tomé mi teléfono para llamarte y olvidé que no estabas aquí desde anoche, lloré cuando cerré la puerta de mi habitación para descansar un poco. Tus recuerdos me rodeaban por todos lados y no encontraba escapatoria», continuaba Annie.

Angy Morad, madre de una niña de cuatro años

Al respecto, el marido de Angy Morad, Samer Hakky, también ha querido compartir un comunicado. «Lloro a mi esposa, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable», señala.

La pareja estaba a la espera de su segundo hijo en común, pero nunca imaginaron que el destino les separaría de esta manera. Ambos tienen un hija de tan solo cuatro años.