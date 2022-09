¿Quién es y a qué se dedica Carlos de la Maza, el marido de Carlota Corredera?

Carlota Corredera y su marido, Carlos de la Maza, llevan más de una década compartiendo su amor. Esta pareja vive su amor con discreción, aunque no dudan en compartir algunos detalles y desmentir los rumores de ruptura si aparecen. Ambos se dedican al mundo de la comunicación y juntos han formado un proyecto de vida juntos. Aquí te contamos más detalles sobre el discreto marido de Carlota Corredera y la relación que comparte la pareja.

La pareja se casó en 2013 y siempre han optado por mantener un perfil bajo frente a los medios. Se conoce que Carlos de la Maza es cámara en Sálvame, por ello, se puede afirmar que ambos están muy conectados con el mundo de la televisión. Dos años después de su boda, en 2015, nacía la pequeña Alba, la única hija de la familia.

La presentadora suele ser muy reservada al hablar de sus sentimientos, pero su actual marido sabe sacar su lado más romántico y parece que la pareja no tiene reparo en demostrar que se mantienen unidos y se aman con locura. Las redes sociales de Corredera son la prueba de ello y es que no duda en compartir pedacitos de su amor en alguna ocasión especial.

Si las miradas hablasen, esta imagen tendría mucho que decir y es que la presentadora compartía esta bonita fotografía para felicitar a su marido por su cumpleaños y lo hacía junto a un emotivo mensaje «Por muchos cumpleaños juntos mirándonos así». Una de todas las muestras de amor que Carlota Corredera ha tenido con su marido durante esta última década.

Su relación tuvo sus inicios en los platós y en las redes sociales, pues ella era directora de Sálvame y Carlos trabajaba como cámara en ese mismo programa. Cada imagen que Carlota compartía, tenía el apoyo de Carlos y aunque ella se mostraba reticente a empezar una nueva relación romántica, acabó encontrando su amor verdadero y un gran compañero de vida en su equipo de trabajo.

Carlos ha mantenido un perfil mucho más discreto que su mujer en la pequeña pantalla y solo ha cogido importancia en momentos puntuales, como la boda o el nacimiento de Alba, la hija de la pareja. Carlota Corredera ha aprovechado alguna que otra ocasión para dedicarle unas palabras a su marido y apoyo. «Si algo me ha demostrado Carlos es que no me equivoqué al elegirle como compañero» comentaba Corredera.

Parece que, por el momento, todo son palabras de amor entre la pareja y es que han demostrado ser pilares en la vida del otro. Carlos estuvo al lado de Corredera no solo en lo bueno, también la ayudó a superar los momentos más trágicos a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos años, como la muerte de su padre por un cáncer y la pérdida de su hermano en un accidente de tráfico.