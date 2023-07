¿Quién es Miriam Corregüela y por qué todo el mundo habla de ella?

A estas alturas todos sabemos que Miriam Corregüela es la hija de Ginés, el rey de los bocadillos que concursó en ‘Supervivientes 2023’. Se ha hecho muy famosa gracias a una sinceridad arrolladora que ha estado a punto de echarlo todo a perder. Miriam descubrió durante la participación de Ginés en el programa de supervivencia que había un miembro más en su familia. El influencer rompió con su pasado para empezar una relación con Yaiza Martín, una polémica canaria que ahora también es muy conocida.

Miriam Corregüela dejó claro que no quería a Yaiza como madrastra porque no confiaba en sus intenciones. Aseguró que solamente estaba con su padre para ganar dinero en televisión y que la relación no iba a funcionar. De momento Yaiza y Ginés siguen juntos, así que Miriam hizo una apuesta potente. Hasta la fecha tenía muy buena relación con el rey de los bocadillos y este se molestó, pues no entendía que no aceptase a su nueva novia.

¿Por qué todo el mundo habla de Miriam?

La respuesta es evidente. Los responsables de Telecinco se han dado cuenta de que Miriam Corregüela es el personaje del momento y le han contratado para el nuevo programa. Va a participar en ‘Vaya Vacaciones’, un concurso presentado por Luján Argüelles que cuenta con rostros tan conocidos como Makoke o Marta Peñate. Se emitirá próximamente y Mediaset ya ha confirmado la participación de la hija de Ginés. El proyecto durará unos meses. A partir de septiembre Miriam tiene que hacer una cosa importante: casarse con su novia.

Una de las críticas que recibió Ginés Corregüela tras su participación en ‘Supervivientes’ es que supuestamente no aceptó a la novia de su hija. Miriam dio una entrevista en ‘Viernes Deluxe’ y aseguró que no era verdad, de hecho su padre tenía muy buena relación con su prometida. El problema es que Yaiza Martín llegó a la familia y cambió todo. No son pocos los que le han dado la espalda al canaria y Miriam lidera este equipo. No está dispuesta a dar marcha atrás.

La boda de Miriam Corregüela está cerca

Miram asegura que ella no ha ganado nada defendiendo a su padre en los platós de Telecinco, de hecho en los últimos programas ya no estaba. Dejó de ir porque pagó un precio demasiado alto. Las emociones estaban a flor de piel y ella insistía en que nunca iba a perdonar a Yaiza Martín. Promete que le ha hecho mucho daño a su madre, que también concursará en ‘Vaya Vacaciones’. ¿Qué pasará en la boda? Será en septiembre y Ginés no tendrá más remedio que volver a ver a su exmujer.

La relación de Ginés con la novia de su hija

Miriam Corregüela siempre ha sido muy clara. Reconoció que tenía problemas con su padre, pero garantizó que Ginés nunca se había portado mal con su novia. “La quiere como una hija. Mi madre me hizo una encerrona y apareció mi padre. Estaba con la Sendi tomándome unas copas y apareció mi padre. Luego el tío la invitó a casa por su cumpleaños. Ella le hizo unas mollejas de cordero y se lo cameló. Lo tiene al tío con la baba caída”.