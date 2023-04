Ginés Corregüela pide matrimonio a Yaiza Martín y la reacción de su hija no tarda en llegar

Ginés Corregüela está en el punto de mira del reality Supervivientes 2023 desde que su ex mujer, su hija y su actual pareja aparecieron en Honduras para darle una sorpresa. Tras varios momentos de tensión en los cuales tomó decisiones un tanto complicadas de entender, este pasado domingo 9 de abril, el concursante le pidió matrimonio a Yaiza, su actual pareja.

La pasada semana, el superviviente experimentó un giro en su aventura dentro del programa al descubrir que tanto Isabel, su ex mujer, como su hija habían acudido a la isla para mostrarle su apoyo. En ese momento, Ginés Corregüela se encontró tan emocionado que no sabía muy bien lo que hacer, es por ello que le comentó a su ex mujer que si le daba una segunda oportunidad, él haría las cosas bien. Algo que dejó en shock tanto a Yaiza como a su hija, incluso a la audiencia y a los colaboradores de Supervivientes 2023.

Días más tarde, Yaiza, su actual pareja viajaba a Honduras para pedirle explicaciones de lo que había dicho, sin saber, que iba a convertirse en la nueva concursante supliendo así el puesto de Gema Aldón. Ginés decidió pedirle perdón por lo que había hecho y aclarar que solo tiene ojos por y para ella. Durante las últimas horas, la pareja ha vivido una noche de pasión en la isla, que acabó con una pedida de matrimonio.

Yaiza no dudó ni un momento en darle el sí quiero y comenzar una nueva vida como prometidos. Su hija, al enterarse de la noticia escribió en redes sociales lo que pensaba al respecto. Ian Aramendi comentó durante la emisión de Supervivientes 2023 que esta le había lanzado un dardo a su padre: “ jajajajajajajajjajaj, a ver si sabes valorar un matrimonio como para mantener a una trepa. Grande de España”, escribió.