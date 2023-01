Quién es Hilda Siverio, la influencer con cáncer que exprime con una sonrisa sus últimos días de vida

Le fue diagnosticado cáncer de mama hace algunos años mientras se encontraba esperando a su tercer hijo. En concreto, cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), que es el más agresivo y cuyo pronóstico es muy malo. Sin embargo, y a pesar del miedo y de la incertidumbre, Hilda Siverio se ha dado a conocer en las redes sociales por su brillante sonrisa que ha conquistado a todo el mundo, y por la que a ella le gustaría ser recordada para siempre. Conozcamos más quién es Hilda Siverio y cuál es su historia.

¿Quién es Hilda Siverio?

Nacida en Tenerife en 1971 y madre de tres hijos, Hilda Siverio cuenta en sus redes sociales con más de millón y medio de seguidores. No fue hasta el año 2021 que el cáncer de mama que le habían diagnosticado hacía 8 años, pasó a un diagnóstico de triple negativo con metástasis múltiple, y desde ese momento decidió dar a conocer en redes su propia historia en formato documental, con el fin de reclamar más investigación sobre esta enfermedad: «Necesitamos investigación, que esa investigación se convierta en nuevas oportunidades y que esa oportunidad, llegue a todas».

Además en su vídeo daba un mensaje de positividad asumiendo su enfermedad pero pidiendo que nunca se pierda la sonrisa: «Yo sé que me estoy muriendo, lo sé. Eso no hace falta que nadie me lo diga, pero es que tengo la generosidad de saber que me estoy muriendo y enseñarte que tienes otro camino. Sonreír. Vivir, reír», decía.

Su hija anuncia que está en una situación «crítica»

Sus seguidores no se pierden nunca ninguno de sus mensajes, ni de sus eternas sonrisas o de sus bailes junto a sus hijas, pero tras la celebración del año nuevo saltaron las alarmas. Varios días en los que Siverio no publicó nada preocuparon a sus seguidores y ahora su hija mayor, Valeria, ha dado la peor de las noticias: su madre se encuentra en una «situación crítica» y se enfrenta a «sus últimos días de vida».

La joven ha querido publicar un vídeo para dar a conocer cómo se encuentra su madre pero también para quejarse de mensajes y amenazas que de forma inexplicable está recibiendo la familia y pide que esto pare para que no les afecte más la situación, especialmente teniendo en cuenta que sus hermanos son pequeños.

«Perdón x mi cara llevo días sin dormir bien y tengo las hormonas a flor d piel. No sabemos cuánto durará esta situación, solo sé que los labios rojos y la sonrisa no se le va. Espero que comprendan que ahora mismo los familiares,amigos estamos en una situación difícil y que ante todo queremos que nos dejen tiempo para poder disfrutar de ella. Sobre todo pido respeto», escribía la joven junto al vídeo publicado desde su cuenta en TikTok.

El último de los vídeos de Hilda en redes la muestra en el hospital junto a su hija que como el resto de la familia de esta influencer no se separan de ella ni un solo momento.