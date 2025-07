Quién es el hermano secreto de Terelu Campos y Carmen Borrego: lo que se sabe de su vida anónima

Durante años, el apellido Campos ha estado asociado a los focos, los platós y los titulares de prensa. La figura de María Teresa Campos, como matriarca del clan, ha sido una presencia constante en la televisión y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, han seguido su estela mediática. Pero en medio de tanta exposición pública, existe un capítulo familiar que, aunque salió a la luz en 2020, ha permanecido en un discreto segundo plano: la existencia de un hermano por parte de padre que, hasta bien entrada la madurez, las colaboradoras desconocían. Un hermano que ha decidido mantenerse al margen, conservar su anonimato y no formar parte de la crónica social.

Todo comenzó en Málaga. Allí, mientras compartía con su madre la Semana Santa, Terelu vivió uno de los momentos más desconcertantes y reveladores de su vida. Un desconocido fue presentado como su hermano, y en ese instante algo llamó poderosamente su atención. Observando con detenimiento, se fijó en las manos del hombre que tenía frente a ella. Aquellas manos, de forma inequívoca, le resultaban familiares.

El impacto de aquel encuentro no se quedó en una mera impresión. Lo que vino después fue una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: realizar una prueba de ADN que despejara cualquier duda sobre el parentesco. El resultado no dejó lugar a interpretaciones. Con una coincidencia genética cercana al 99%, las pruebas confirmaron lo que el corazón ya intuía.

¿Quién es el hermano de Terelu Campos?

El hombre en cuestión se llama José María y es fruto de una relación anterior de José María Borrego, el padre de Carmen y Terelu, antes de que conociera a María Teresa Campos. A diferencia de sus mediáticas hermanas, él ha optado por el silencio y por mantenerse en la sombra. Su deseo ha sido siempre preservar su intimidad, mantenerse lejos del revuelo televisivo y proteger su vida personal del juicio público. Ni quiere cámaras, ni entrevistas, ni formar parte del universo mediático que tanto ha marcado a las Campos.

Y esa voluntad ha sido respetada por Terelu y Carmen. Ambas han insistido en que su hermano no es ningún secreto, sino simplemente una persona anónima que ha preferido no participar en la vida pública. Su decisión ha sido aceptada por la familia, que ha actuado con discreción y sin exponer detalles innecesarios. Desde su aparición en el relato familiar, José María no ha buscado ningún beneficio económico, ni protagonismo. Para Terelu, esa actitud ha reforzado aún más el valor de la conexión que los une.

El hecho de haber conocido a su hermano con más de 30 años supuso para Terelu Campos un punto de inflexión. A lo largo del tiempo, la colaboradora ha reiterado que jamás se negó a realizar la prueba de ADN. Al contrario, consideró un deber facilitar el proceso a alguien que tenía derecho a saber de dónde venía.

Para ella, esta historia también ha supuesto una forma de reparar los errores del pasado. Su padre, al mantener oculta la existencia de un hijo, cometió lo que ella considera una equivocación. Y en su testimonio ha quedado patente su voluntad de ofrecer a ese hermano lo que no pudo tener antes: un lugar en la familia, un reconocimiento y, sobre todo, una muestra de respeto. De alguna forma, cree que contribuir a su bienestar emocional es una manera de corregir las faltas cometidas por su progenitor.

Antonio David Flores, el culpable

Aunque la existencia de José María fue desvelada en el programa Sálvame por Antonio David Flores, ni Terelu ni Carmen han hecho de este vínculo una constante en sus apariciones públicas. La revelación, por parte de un tercero, sorprendió entonces a los espectadores, que no tenían conocimiento de esta parte de la historia familiar. Sin embargo, la noticia no fue recibida con escándalo ni rechazo. Al contrario, se impuso una actitud de comprensión hacia la decisión del hermano de las Campos de seguir siendo una figura privada.

Terelu ha sido contundente al expresar que no desea que este asunto siga creciendo en los medios. Para ella, el tema comenzó y terminó con la revelación pública en 2020. Desde entonces, ha mantenido una postura firme: sí, tienen un hermano, pero su vida pertenece al ámbito privado y así debe seguir. No hay intención de incluirle en actos públicos ni de hablar de él como si fuera un personaje más del clan Campos.

La existencia de José María no ha supuesto ningún cambio en la estructura mediática de la familia. Él continúa en el anonimato, y tanto Carmen como Terelu han insistido en que no ha pretendido nunca aprovecharse de la notoriedad de sus hermanas. La historia, aunque interesante desde el punto de vista humano, no ha dado pie a conflictos ni a disputas. Todo lo contrario: ha sido gestionada con serenidad, sin dramas innecesarios y sin escándalos añadidos a una familia que ya ha vivido numerosas polémicas.