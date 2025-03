Terelu Campos ha concedido una de sus entrevistas más personales y emotivas. La televisiva se ha abierto y expresado cómo se siente y cómo se sintió cuando su padre, José María Borrego, se suicidó en 1984 cuando ella sólo tenía 18 años. La hija de María Teresa Campos habló sin filtros sobre el miedo que ella y su hermana, Carmen Borrego, experimentaron los años previos a la tragedia y el dolor tras la pérdida. Un largo y abrupto camino que tuvieron que recorrer hacia la comprensión y el perdón que aún no está del todo conseguido.

«Sabíamos que tenía una pistola», ha revelado en medio de la conversación con los presentadores de ¡De Viernes!, eecordando el temor constante que vivieron de pequeñas en su casa, añadiendo que «yo sí recuerdo cómo cargaba la pistola». Terelu ha reconocido que tanto ella como su hermana sabían que tenía el arma y que eso las aterraba, ya que «había días en los que lo veíamos salir con el maletín donde la guardaba y nos quedábamos paralizadas del miedo», ha confesado con la voz entrecortada antes de asegurar que «eso se llama terror».

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

Durante la entrevista, Terelu ha querido señalar que su padre atravesaba una depresión y que se encontraba muy mal, pero también ha puntualizado que por aquel entonces, en los años 80, hablar de salud mental no era una prioridad, sino todo lo contrario. Tal y como ha explicado la primogénita de las Campos, no se pedía ayuda, ni se hablaba de esas cosas. La realidad era que se vivía en silencio y con vergüenza abordar esos temas a los que no se les daba importancia.

Ese mismo sentimiento tuvieron Terelu y su hermana tras lo ocurrido con su padre. Ambas sintieron que para él ellas no eran una prioridad, sino que pensaban que nunca le habían importado. Un duro pensamiento que puede tener un hijo sobre un padre. Aunque lo que también fue duro para todas las Campos fue conocer la noticia del fallecimiento. Ante los presentes en el plató de Mediaset y su audiencia, la madre de Alejandra Rubio ha confesado cómo se enteró de la muerte de su padre. Ha manifestado que estaba en casa de su tía cuando ocurrió todo y que, poco antes de lo ocurrido, tanto ella como su hermana avisaron a su progenitor de que irían a verle a Marbella, pero este se cerró en banda y les pidió que no lo hicieran.

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

«Estaba en casa de una tía cuando recibimos la llamada. Nos dijeron que había tenido un accidente. Yo, en mi interior, supe en ese mismo instante que no volvería a verlo con vida», ha relatado. A pesar de su juventud, sabía el momento vital por el que pasaba José María Borrego y ha confesado que «no se me pasó por la cabeza que lo hubiera hecho». Se adelantó a las palabras de su madre. María Teresa Campos era la encargada de darles el triste comunicado, pero para ella también fue difícil.

«Mi madre no pudo terminar la frase porque la terminé yo. Ahí fue el momento en el que fui consciente de que lo había hecho», ha contado en ¡De Viernes!, con el dolor aún presente en su discurso. Fue un golpe devastador para todas ellas y nada sencillo de manejar, ni la pérdida, ni el perdón. Terelu ha admitido que le llevó muchos años comprender el motivo de su padre, que ese mismo día, antes de quitarse la vida, había ido a comer con sus amigos.

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

«Me costó 25 años perdonarlo. No porque lo odiara, sino porque el dolor era demasiado grande», ha expresado con total sinceridad antes de seguir diciendo que lo ha perdonado «con la boca chica», ya que «no podía ir al cementerio a increparle más» por suicidarse y dejarlas. No podía seguir culpándole. A quién volvió a exculpar fue a su madre, reconociendo que María Teresa nunca manifestó que se sintiera la causante. Además, la ex concursante de Supervivientes, tras una corta pero intensa participación en el reality y dejar atrás su paso por Honduras, ha explicado que cuando maduras entiendes que el dolor de los demás no tiene siempre una explicación, sino que hay que aprender a perdonar, quedarse con lo bueno y recordar con amor tanto a las personas como a los momentos «aunque la herida nunca desaparezca».

Terelu Campos. (Foto:Mediaset)

Las palabras de Terelu han abierto un debate sobre la importancia de hablar de la salud mental y el impacto que tiene el suicidio en las familias, recordando lo fundamental que es pedir ayuda sin avergonzarse y sin miedo, ya que «todos merecemos ser escuchados». Las palabras de la Campos no solo comparten su dolor con esta valiente confesión, sino que también invitan a la reflexión sobre el duelo, el perdón y la necesidad de romper el tabú sobre la salud mental.