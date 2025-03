Alejandra Rubio ha desvelado cuál es la relación entre dos de los hombres más importantes de su vida. Antes de conocer a Terelu, Alejandro Rubio (su padre) tuvo un hijo, Sergio, de su anterior relación, y que está al margen del foco mediático. Sin embargo, hace unos años, la creadora de contenidos decidido presentar a su hermano, 13 años mayor que ella y que es diseñador gráfico de una empresa americana de seguros para empresas. Fue en el 2019 cuando la nieta de la siempre recordada María Teresa Campos mostró a su hermano en su cuenta personal con mensaje incluido: «Te quiero, hermanito». Además, el primogénito de Alejandro Rubio ha trabajado también como Dj bajo el seudónimo de Mdey en varias discotecas de la capital española.

La relación de Sergio con Carlo Costanzia

Recientemente, Alejandra Rubio recordaba en Vamos a ver, el programa en el que colabora, sus duros comienzos con Carlo Costanzia. Tras sus primeras imágenes juntos, con beso incluido, la pareja fue perseguida durante mucho tiempo. Además, no hubo tregua ya que, al poco tiempo, anunciaron la llegada de su primer hijo en común. «Sufrí mucho más cuando se hizo pública nuestra relación», dijo la joven tras la defensa de su madre, Terelu Campos, a su novio desde Honduras, en la que pidió que se le diera una oportunidad a su yerno.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Durante su intervención, visiblemente emocionada, Alejandra contó que incluso necesitó ayuda psicológica por todo lo que sucedió a su alrededor con respecto a su nueva relación. «Lo estoy tratando en terapia, me ha costado mucho. Se han dicho muchas cosas…». Además, desveló en quién se refugió principalmente después de que saliera a la luz su historia de amor con el hijo de Mar Flores: «Hice mucho equipo con Carlo porque las leches nos las daban a los dos, solo quería estar con él porque era una forma de protegerme. Nunca me ha condicionado nada su vida. Soy muy mía, lo que hago es porque lo siento en ese momento… Pero fue tan mediático, tan bestia, tuve que escuchar tantas cosas…».

Fue entonces cuando la hija de Terelu contó que, una vez pasada la tormenta mediática, Carlo pasó a formar parte, no solo de su día a día con total normalidad, de su familia: «Carlo se lleva con toda mi familia… mi padre, mi hermano, con todo el mundo». Unas palabras que dejaron constancia que la relación entre su hermano y el padre de su hijo es excelente, aunque los medios de comunicación no sean conscientes de ello al no haber fotos de la familia al completo.

Un año después de sus primeras fotos juntos, Carlo y Alejandra han continuado con su relación con total normalidad. Sin embargo, sus respectivas familias han optado por dar un paso atrás y no pronunciarse sobre ellos. De hecho, desde el principio, Mar Flores se mantuvo en que no iba a hablar sobre la relación ni la paternidad de su hijo. Una máxima que se ha saltado en ocasiones excepcionales, como fue el día en el que conoció a su nieto.