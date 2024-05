¿Quién es Aurah Ruiz? Así ha sido la ajetreada vida de la modelo de ‘Supervivientes’

Aurah Ruiz continúa expandiendo su presencia en televisión gracias a su participación en ‘Supervivientes 2024’. Se hizo conocida por su breve relación con Kiko Rivera en 2014, pero ha construido una sólida carrera en el mundo del entretenimiento, participando en varios programas emblemáticos de Telecinco, como por ejemplo ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Cuando los medios repararon en su presencia dio una entrevista para explicar cómo había conocido al hijo de Isabel Pantoja. «Me decía que no era una más», aseguró. Según su testimonio, se fijó en él por su sentido del humor e insiste en que sus intereses eran completamente sinceros.

La trayectoria televisiva de Aurah Ruiz ha sido notable, aunque ahora está en el punto de mira. Tal y como ha informado Telecinco, la modelo ha tenido que ser evacuada de ‘Supervivientes’ a causa de un problema de salud. De momento nadie sabe si continuará en el concurso o si los médicos le recomendaran que regrese a España. Lo único que está claro es que seguirá dando mucho juego en los espacios de Mediaset, pues tiene bastante experiencia en el grupo.

Después de su breve romance con Kiko Rivera, fichó como pretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde destacó por sus enfrentamientos con otras participantes como Patricia Steisy y Samira Jalil. Posteriormente, Aurah se sumergió en el mundo de los reality al participar en ‘Gran Hermano VIP’, ofreciendo a los espectadores una visión desconocida de su persona. Allí se enamoró de Suso. La pareja mantuvo una relación que no dejó indiferente a nadie, pues en aquella época la creadora de contenido acababa de romper con el futbolista Jesé Rodríguez, con quien tiene un hijo en común.

Su compleja relación con Jesé Rodríguez

Con su participación en ‘Supervivientes’, Aurah Ruiz suma otro proyecto destacado a su lista televisiva. Su presencia en el concurso resulta muy interesante para comprender cómo se porta fuera de cámaras. Recordemos que en su momento Jesé Rodríguez le acusó de no estar siendo sincera. La modelo se separó de él y aseguró que el futbolista del Paris Saint-Germain no le pasaba una manutención acorde a los gastos que necesitaba su hijo, un pequeño llamado Nyan.

«Me duele que tenga que defenderme de todo esto que estoy viviendo. Me duele que tenga que dar explicaciones como si fuera una puta mentirosa», declaró en ‘Sábado Deluxe’. «Me encantaría tener un trabajo, me encantaría montar algo, me encantaría tener mi vida y ganar lo que estoy ganando para mí. No tener que pedirle a nadie nada pero no puedo y estoy asfixiada», aseguró. Según contó, su situación no era nada favorable y supuestamente el futbolista se había desentendido. «Y si esto que estás viendo es mentira, debería tener un Goya y estar haciendo películas».

Aurah y Jesé vuelven a estar juntos, pero durante un tiempo tuvieron muchos problemas y la persona que no se separó de la modelo fue su madre, quien se puso en contacto con ella cuando dio su famosa entrevista en Telecinco. «Quería decirte que mucho ánimo, que lo estás haciendo bien, que nadie te ha enseñado, que lo que te ha tocado vivir es algo muy duro, muy duro muy duro que no se lo merece nadie», declaró. «Tienes que buscar fuerza todos los días, entre todos vamos a colaborar, que todo se hace con amor y con amor se consigue todo».

¿Por qué participó Aurah en ‘GH VIP’?

En el año 2018, Aurah Ruiz anunció públicamente su ruptura con el deportista Jesé Rodríguez, dando inicio a una batalla mediática y legal por la custodia y los cuidados de su hijo en común, quien sufre de una enfermedad rara. Esta situación llegó incluso a los tribunales, marcando un momento difícil y muy público en la vida de la pareja.

Ese mismo año, Aurah Ruiz tomó la decisión de participar en la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’ con un objetivo claro: recaudar fondos para ayudar a su hijo en su lucha contra la enfermedad. Su presencia en el reality no solo fue un desafío personal, sino también una oportunidad para concienciar sobre las dificultades que enfrentan las familias afectadas por enfermedades raras. Gracias a esto la audiencia le conoció mucho mejor, por eso hay tanta gente que no quiere que abandone ‘Supervivientes’.

Durante su paso por la famosa casa de Guadalix de la Sierra, Aurah demostró una valentía y determinación admirables, compartiendo abiertamente su historia y enfrentando diversos desafíos dentro de la casa. Su participación fue recibida con empatía y apoyo por parte del público, que reconoció su fortaleza y su dedicación a la causa. Estos valores son los que quieren ver los fans de ‘Supervivientes’, aunque la última decisión no la tiene ella, será el equipo médico del programa el encargado de dictar sentencia.