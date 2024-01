¿Qué ha pasado con Rodolfo Sancho y dónde está ahora?

La vida de Rodolfo Sancho cambio para siempre el 7 de agosto de 2023. Hace seis meses que su hijo está interno en una cárcel tailandesa después de haber acabado con la vida del cirujano Edwin Arrieta. Daniel Sancho era un cocinero con mucho potencial, de hecho tenía su propio canal de YouTube y disfrutaba de un ejército de seguidores bastante notable. El problema es que todo esto ha caído en saco roto y ahora está encerrado en Koh Samui y atravesando un proceso en el que se juega todo. Las autoridades de Tailandia piden pena capital, a pesar de que los familiares de Edwin se conforman con una cadena perpetua.

Esta situación ha posicionado a Rodolfo Sancho en el centro de la polémica justo en un momento en el que necesitaba estar tranquilo. Se acaba de estrenar su nueva serie, un proyecto protagonizado por Miguel Bernardeau que puede verse en la plataforma Amazon Prime. El padre de Daniel Sancho juega un papel importante en esta serie, pero ha decidido desaparecer para no perjudicar a sus compañeros. ¿Dónde está? En la actualidad hay muy pocos datos sobre Rodolfo y únicamente se ha confirmado su intención de no participar en la promoción de ‘Zorro’, de hecho ni siquiera acudió al estreno, que se celebró en un conocido cine madrileño.

La Gran Vía de Madrid acogió con los brazos abiertos a todos los actores de ‘Zorro’ y Miguel, hijo de la mítica actriz Ana Duato, aprovechó para ofrecer su mejor versión. La prensa echó de menos a Rodolfo Sancho, quien se encuentra a caballo entre Canarias y Tailandia para intentar ayudar a su hijo en todo lo posible, ha contratado a los mejores abogados y su intención es que el joven cumpla condena en España, pues las condiciones de nuestros centros penitenciarios son mucho más llevaderas que lo que le espera en Koh Samui.

El único objetivo de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho se ha rodeado de buenos profesionales para cumplir su objetivo: quiere que Daniel cumpla condena en España y está intentando por todos los medios que en Tailandia se ha condenado a pena capital. El problema es que las leyes del país son muy estrictas con este tipo de sucesos. Han acusado al joven cocinero de un asesinato premeditado, aunque su defensa insiste en que hay otra versión. Una versión que ha obligado a Rodolfo ha desaparecido del panorama mediático, sobre todo ahora que el foco está puesto en él por su participación en la serie de Miguel Bernardeau.

Según está previsto, en abril tendrá lugar el primer juicio contra Daniel Sancho. Antes de que llegue este momento Rodolfo lo quiere tener todo planeado, por eso está invirtiendo tanto esfuerzo y dinero en demostrar que su hijo no acabó con la vida de Edwin a propósito. Fuentes cercanas al caso insisten en que Daniel no tenía intención de asesinar al cirujano. Defienden que se enzarzaron en una pelea que tuvo un final trágico, a pesar de que existen pruebas que enturbian este planteamiento.

El programa ‘TardeAR’ ha demostrado que entre Daniel y Edwin había algo más que una amistad. Eso es lo que se entiende con los mensajes que se intercambiaron antes de la acalorada discusión. «Chiqui, ¿entonces a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos», le escribió Sancho a Arrieta antes de una de sus citas. Mientras todo esto está encima de la mesa, rodolfo Sancho ha decidido refugiarse en su casa de Fuerteventura, además de las temporadas que pasa en Tailandia ayudando a su hijo.

¿Qué está pasando con Rodolfo Sancho?

Rodolfo Sancho se ha retirado del circuito mediático para no enturbiar ‘Zorro’, serie en la que trabajan otros actores que no tienen nada que ver con los últimos acontecimientos. Mientras tanto, la defensa de Daniel Sancho insiste en que la policía tailandesa obligó al cocinero a confesar el presunto delito de forma irregular. Los abogados recalcan que Edwin Arrieta perdió la vida tras la discusión que tuvo con Daniel, pero la intención de este nunca fue matarle.

«La actuación de la Policía tailandesa ha estado llena de irregularidades y la policía tailandesa engañó a Daniel Sancho en esos primeros momentos de la detención. Daniel nunca confesó que había matado al señor Arrieta. Confesó que hubo una pelea y confesó que había procedido a desmembrarlo. Nada más. Lo que sigue manteniendo porque es la verdad», comentaron en una rueda de prensa.

Mientras tanto, Rodolfo está centrado en mirar por el bienestar de su otra hija, la que tienen en común con la actriz Xenia Tostado. Los tres viven en Fuerteventura, aunque Sancho ha viajado a Koh Samui para asegurarse de que su hijo está en buenas condiciones. Este movimiento ha dejado al descubierto un detalle importante: su relación actual con Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, no es buena. Ambos no se ponen de acuerdo en la estrategia judicial y tienen tantos roces que no se han dejado ver juntos las veces que han coincidido en Tailandia.