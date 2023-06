Qué fue de Natascha Kampusch, la austríaca que estuvo encerrada ocho años en un zulo

La triste historia de Natascha Kampusch cruzó fronteras y conmocionó al planeta. Durante muchos años no se hablaba de otra cosa. Había muchas pistas encima de la mesa, pero algunas eran contradictorias y las autoridades no lograron encontrar a la joven. Fue secuestrada en marzo de 1998 y estuvo ocho años encerrada en un sótano. Como decimos, todo sucedió en Austria, pero fue un caso tan sonado que muchos países se hicieron eco de la noticia e incluso se ofrecieron a ayudar.

Natascha Kampusch vivió un auténtico infierno, tanto que intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones, pero su captor lo tenía todo controlado. Le vigilaba de cerca, no quería que le pasara nada porque abusaba de ella. Estaba completamente obsesionado. Durante los primeros años no dejó nada a la improvisación, pro eso las autoridades no conseguían dar con su paradero. Natascha desapareció cuando era una niña, mientra se dirigía a la escuela.

El último testigo de la estrategia

Afortunadamente ya muchos todos los datos del secuestro de Natascha Kampusch. Sabemos que su captor la secuestró mientras iba al colegio, la metió en una furgoneta de color blanco y luego se las ingenió para que las cámaras no captasen su destino. De hecho los investigadores descubrieron todo esto gracias a una amiga de Natascha, uno de los pocos testigos. Ahora sabemos como se llama el secuestrador, pero poco podemos hacer. No se ha hecho justicia.

Wolfgang Priklopil fue el autor de todo. Raptó a Natascha en la ciudad de Gänserndorf cuando solo tenía 10 años y hasta los 18 no consiguió escaparse. ¿Por qué decimos que no hubo justicia? Porque Wolfgang se suicidó al ver que la joven se había fugado. Estaba tan obsesionado con ella que al descubrir que su plan se había ido al traste se lanzó a las vías del tren. El caso sigue teniendo cosas muy extrañas porque la víctima se niega a resolver ciertos asuntos.

Los problemas de Natascha Kampusch

Hay algo muy curioso en todo esto. Wolfgang Priklopil tenía encerrada a Natascha en unas condiciones deplorables. Le hacía caminar en ropa interior para no dejar ningún tipo de rastro y le rapaba el pelo para evita que su ADN le generase problemas en el futuro. El único respiro que le daba era cuando le daba clases teóricas. Este dato no está corroborado por la joven porque no quiere hablar del tema, pero los investigadores lo consideran muy posible. Natascha, cuando logró escaparse, tenía cierta formación. Eso sí, no conseguía relacionarse con normalidad. Le han diagnosticado un trastorno.

Natascha en la actualidad

La austriaca ha sido diagnosticada con un trastorno por estrés postraumático. Consiguió escaparse en 2006, pero todavía sigue teniendo muchos miedos.

“Es como una enfermedad física. Puede llegar a ser agotador. Cuando me encuentro en casa sola y en silencio, vienen los recuerdos. Siempre tengo que estar haciendo algo. No puedo sentarme en un lugar y relajarme”, desveló en su momento. «Hace unos años pasé por una fase en la que empecé a rechazar al mundo exterior, ese que había anhelado tanto».