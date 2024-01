¿Qué fue de Mala Rodríguez? De los escenarios a participar en ‘Bailando con las estrellas’

Su verdadero nombre es María y tiene 44 años, pero todo el mundo le conoce como Mala Rodríguez y el último contrato que ha firmado con Telecinco le ha ayudado a convertirse en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla. Mediaset ha vuelto a apostar por Jesús Vázquez para presentar un programa importante. En esta ocasión el comunicador ha tomado las riendas de ‘Bailando con las estrellas’, o curso que pondrá a prueba a 13 famosos en las pistas de baile. Mala Rodríguez es el fichaje de la temporada, aunque tendrá que hacer frente a muchos competidores. Entre otros nombres importantes, compartirá espacio con Carlota Boza, Ágatha Ruiz de la Prada y Jonan Wiergo.

Todas las celebridades que participan en ‘Bailando con las estrellas’ tienen algo de especial, por eso Telecinco no ha descansado hasta conseguir formar un equipo perfecto. El programa se emite los sábados por la noche y está registrando datos muy interesantes. No es para menos, pues cuenta con celebrities de la talla de Miguel Torres, el novio de la actriz Paula Echevarría. Es la primera vez que el exfutbolista se sitúa en primera línea mediática y se expone tanto, pero la ocasión merece la pena porque el formato de Jesús Vázquez tiene un objetivo atractivo: aprender a bailar y superar los retos que proponga el jurado profesional.

En esta noticia vamos a centrarnos en Mala Rodríguez, cuya presencia ha generado mucha expectación. No son pocos los que están investigando en su pasado mediático y lo cierto es que hay cosas realmente interesantes. Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos y tiene galardones tan prestigiosos como un premio Grammy Latino a la mejor canción urbana en 2010 y el mejor álbum urbano en 2013.

Así empezó su trayectoria como rapera

Mala Rodríguez es una rapera con mucha repercusión en nuestro país, pero para entender su trayectoria hay que remontarnos a 1979, año de su nacimiento. Pasó parte de su infancia en Jerez de la Frontera, su tierra natal, aunque antes de cumplir los cinco años se mudó con su familia a Sevilla y a los 12 ya supo que quería dedicarse a la industria musical. Así se lo hizo saber a su entorno. Se sintió respaldada desde el primer momento y en 1997 decidió empezar su carrera junto a DJ El Cuervo. Formaron un equipo perfecto y no descansaron hasta conseguir llegar a un acuerdo con un sello discográfico que es propiedad de Warner Music.

Durante la primera etapa de su carrera musical operó con un grupo que llevaba un nombre muy curioso: La Mala y El Cuervo. Zona Bruta, la empresa que les contrató para producir sus canciones, sacó grandes beneficios y les ayudó a posicionarse bien. Sin embargo, la ambición profesional de María le incitó a seguir creciendo y poco a poco fue ganando mucha repercusión en nuestro país, así que en 1999 debutó en solitario ‘Toma la traca’ o ‘A jierro’. Afortunadamente el público recibió bien el cambio y ha logrado trabajar con artistas tan destacados como Calle 13, Julieta Venegas o Juan Magán.

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Ir con la verdad por delante. Hubo una entrevista que dio en el diario ‘El Mundo’ que causó mucha repercusión porque le preguntaron qué le gustaba hacer en verano y respondió: «Estar desnuda todo el día y metida en la piscina. Amo la desnudez y estar en pelotas. Es lo más sano del mundo. Siempre me ha gustado mi cuerpo desnudo y siento que, cuando me visto, me estoy adornando».

Mala Rodríguez, en OnlyFans

Una de las llaves que le ha abierto las puertas de la fama es su honestidad. Tan natural como siempre y sin ningún tipo de complejo, en diciembre de 2020 anunció en su cuenta de Instagram que había decidido crearse un perfil en una red social destinada a publicar contenido para adultos. No es la primera famosa que da un paso de estas características, pero sí es una de las pocas que ha ido con la verdad por delante para atrapar al mayor número de seguidores posibles. «Ya tengo OnlyFans, podréis disfrutar de mis clases de drunk yoga por un módico precio al mes», escribió muy orgullosa.

En la charla que mantuvo con el diario citado anteriormente, la andaluza insistió en que el dinero era importante para ella porque le permitía ser libre y mantener a su familia sin depender absolutamente de nadie. «Una mujer que no hace dinero no va a llegar nunca a conquistar su libertad. Si no trabajas, ¿me puedes explicar cómo lo vas a hacer? Es muy difícil. Y, sobre todo, no nos debemos juzgar entre nosotras», contestó. Esto explica el motivo por el que ha trabajado en tantos proyectos tan diferentes entre sí.

Mala Rodríguez conoce perfectamente el papel que juega en nuestra sociedad y ha utilizado su influencia para lanzar mensajes se considera importante. Es una defensora del feminismo, por eso aprovecha siempre que puede para animar a las mujeres a luchar por la igualdad. «La feminidad es algo muy poderoso y se nos ha criticado por ser femeninas. Igual que a mí me gusta la masculinidad. Amo a un hombre masculino. Me encanta. Es como el ying y el yang», ha declarado recientemente.