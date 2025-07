Qué fue de Beth, la cantante de ‘Operación Triunfo’ que representó a España en Eurovisión 2003

Cuando en 2003 el tema Dime comenzó a sonar con fuerza en todas las radios, España descubría a una cantante con una voz distinta y una presencia escénica cautivadora. Beth, nacida Elisabeth Rodergas Cols en Súria (Barcelona), acababa de salir de la academia de Operación Triunfo, donde había alcanzado el tercer puesto. Su estilo, su carisma y su imagen poco convencional la convirtieron en una de las grandes favoritas del público, lo que le abrió la puerta a representar a España en el Festival de Eurovisión, celebrado en Riga. Aunque no se alzó con la victoria, su octavo puesto fue recibido como un éxito, y ella celebró ese momento con entusiasmo y emoción.

Desde entonces, el foco mediático apuntó hacia ella con insistencia, pero con el tiempo, Beth fue apartándose de ese primer plano televisivo. Su relación con la industria musical ha continuado, aunque de forma más discreta y bajo sus propios términos. Su carrera ha tomado muchos caminos: ha sido cantante, actriz, diseñadora, escritora y sobre todo madre. Con más de dos décadas de trayectoria, la catalana ha consolidado un perfil artístico que trasciende el fenómeno de masas en el que se vio envuelta tras salir de la televisión. En OKDIARIO ya hemos desvelado qué ha pasado con otros rostros conocidos que desaparecieron de la pequeña pantalla, pero ¿cómo es el caso de Beth?

Así empezó la carrera de Beth

El debut discográfico de Beth llegó apenas unos meses después de Eurovisión. Otra realidad, publicado en abril de 2003 bajo el sello Vale Music, alcanzó el número uno en ventas durante su primera semana. Fue un disco que capitalizó su popularidad y marcó el inicio de un recorrido sonoro que, años después, adoptaría caminos más personales. En 2006 publicó My Own Way Home, grabado principalmente en Londres, esta vez con Warner Music. Un trabajo más íntimo, en inglés, que mostraba una faceta más madura de su voz y sus inquietudes musicales.

Su evolución artística también la llevó a explorar el teatro musical en Cataluña, así como a componer en catalán. En 2010 lanzó Segueix-me el fil y en 2013 presentó, junto a Guille Milkyway, el espectáculo La dona vinguda del futur. Ese mismo año publicó el álbum Familia, que llegó a entrar en la lista de discos más vendidos en España. Años más tarde, durante la pandemia, volvió al estudio para trabajar en su quinto disco, que se caracterizó por su mezcla de idiomas: catalán, castellano e inglés. Su primer sencillo, Que tremolin els arbres, salió en octubre de 2020. El segundo tema llegó en diciembre, y en 2021 vio la luz su álbum Origen, consolidando su estilo sin etiquetas.

La vida actual de Beth

Beth no ha dejado que su vida gire solo en torno a los escenarios. Desde hace años compagina su faceta artística con su vida familiar. Junto a su pareja, el empresario Joan Boix, ha formado una familia numerosa. En 2012 nació su primera hija, Lía, que años después daría nombre a su marca de ropa infantil. En 2016 llegó Kai y, en 2023, nació su hija menor, Uma. Con tres hijos, su día a día transcurre entre tareas domésticas, proyectos creativos y escapadas junto al mar.

En paralelo, Beth creó junto a su madre la firma de moda LittleLia, una marca especializada en ropa cómoda, de estética vintage, para bebés, niños y también para madres. Este proyecto representa una combinación de sensibilidad estética y funcionalidad, reflejo de su propia personalidad. La cantante también ha publicado un libro titulado Nyam!, en el que reúne ilustraciones, recetas, anécdotas personales y reflexiones sobre la vida. El volumen es una oda a lo natural, a la maternidad y a los pequeños placeres.

A lo largo de estas dos décadas, Beth ha sido capaz de conectar con su público sin necesidad de grandes campañas ni apariciones constantes en televisión. El año pasado, con motivo del 20º aniversario de su carrera, organizó un concierto especial para rememorar su camino artístico. Un evento muy especial en el que quiso «hacer un viaje por las canciones, los discos, las emociones y los recuerdos». Aquella celebración fue también un reconocimiento a todo lo que ha construido, y a la fidelidad de quienes la han seguido en cada etapa.

Pero si hay un instante que Beth nunca olvidará, es el que vivió sobre el césped de uno de los estadios más emblemáticos del mundo. «En la lista de ‘cosas que contaré a mis nietos’ creo que esto estará bastante arriba. Cantar en el Camp Nou no era nuevo para mí. Hacerlo cantando una canción de despedida del propio campo, en el último día que se jugaba, y saber que eres la última persona que ha actuado allí… ufff qué orgullo y qué fortuna», confesó con orgullo. Aquella actuación, en un día cargado de simbolismo para el barcelonismo, marcó otro hito en su carrera, más personal que comercial.

Actualmente, Beth mantiene una presencia activa en Instagram, donde supera los 90.000 seguidores. Esta red social se ha convertido en su escaparate preferido, tanto para mostrar avances de sus proyectos musicales como para compartir momentos familiares. Sus publicaciones son cercanas, honestas y sin artificios. Desde planes improvisados con sus hijos hasta paseos por la playa, la cantante se muestra en armonía con una vida más tranquila.