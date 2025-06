Un experto en música desvela lo que se cuece en Eurovisión: «No gana la mejor voz, sino…»

Después de muchos días de especulación, el silencio de Melody ha llegado a su fin. La artista sevillana, que representó a España en la última edición del Festival de Eurovisión, ha ofrecido una esperada comparecencia ante los medios para analizar los detalles de su paso por el certamen celebrado en Basilea. A pesar de haber logrado una de las actuaciones vocales más destacadas del evento, su posición en el ranking final ha sido decepcionante: antepenúltima. La rueda de prensa, organizada con el objetivo de arrojar luz sobre lo ocurrido, no ha dejado indiferente a nadie y ha generado una amplia reacción mediática.

Uno de los análisis más llamativos ha llegado desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, que ha conectado en directo con la señal emitida desde Prado del Rey para analizar punto por punto las declaraciones de la cantante. Entre los colaboradores se encontraba Alejandro Abad, un veterano conocedor de la dinámica eurovisiva que ha vivido la experiencia tanto como intérprete como compositor. Su intervención ha puesto sobre la mesa cuestiones clave sobre la propuesta artística defendida por Melody, el papel del equipo creativo y los errores estratégicos que, a su juicio, explican en parte el resultado obtenido.

Durante el análisis en directo del formato de Antena 3, Alejandro Abad no tardó en pronunciarse sobre una de las quejas más llamativas planteadas por Melody en su encuentro con la prensa. La artista expresó su frustración por no haber podido llevar a cabo la puesta en escena que había imaginado para Esa diva, la canción con la que compitió en el certamen europeo. Abad mostró su asombro ante esta afirmación y sugirió que, en ocasiones, una producción recargada no contribuye necesariamente al éxito de una actuación. «En Eurovisión no gana la mejor voz, sino la mejor canción», ha declarado exactamente.

El lado más polémico de Eurovisión

Con su habitual tono crítico pero respetuoso, Alejandro Abad ha cuestionado hasta qué punto la propuesta visual que deseaba Melody hubiera marcado la diferencia. En su opinión, la espectacularidad no siempre garantiza eficacia. De hecho, subrayó que, en muchas ocasiones, una escenografía sencilla y cuidada resulta más impactante que una presentación excesivamente cargada de elementos. Para él, el fallo reside en no haber afinado lo esencial desde el principio: la calidad del tema.

Abad ha dejado claro que cuando el problema está en la base, ninguna estrategia posterior logra corregir el rumbo. En su intervención fue tajante al respecto, recordando que es un error intentar compensar con escenografía lo que no convence a nivel melódico o lírico. La conclusión de su análisis es clara: cuando falla la canción, no hay adorno que lo solucione. «Hay que cuidarlo desde el origen, que es la canción. Cuando falla el tema, falla todo. Lo empezamos de llenar de parches en todo el proceso y después sucede lo que ocurre».

En ningún momento de su intervención, Abad puso en duda la capacidad vocal de la representante española. Todo lo contrario. Fue explícito al destacar el nivel interpretativo de Melody, reconociendo que su ejecución en directo fue brillante desde el punto de vista técnico. Sin embargo, el veterano compositor insistió en que el Festival de Eurovisión no premia únicamente la calidad vocal, sino el conjunto de la propuesta artística.

Alejandro Abad analiza a Melody

Alejandro Abad ha explicado que dentro de la organización había quienes consideraban que Melody había sido la mejor voz de la edición. Sin embargo, recalcó que Eurovisión no es un certamen de canto, sino un evento donde prima la fuerza de la canción, su capacidad de conectar con el público y el mensaje que transmite. En este sentido, apuntó a la necesidad de comprender el verdadero espíritu del concurso y de adaptarse a él con inteligencia.

El artista defendió que hay participantes que, sin poseer un gran registro vocal, logran alzarse con la victoria porque presentan temas bien construidos, con una narrativa potente y una puesta en escena coherente. Son canciones que responden a una intención, que transmiten una idea clara y que tienen un propósito definido. En resumen, Abad reivindica que la voz es sólo una parte del todo y que dejarse llevar exclusivamente por la potencia vocal puede ser un error de enfoque.

Según Abad, representar a un país en Eurovisión exige planificación, estrategia y una dirección clara. No se trata únicamente de subirse a un escenario, sino de construir un relato que conecte con la audiencia internacional y de prever cada detalle con precisión. En este punto, lanzó una reflexión sobre el nuevo single de Melody, El apagón, que la cantante publicó poco antes de que finalizara el festival.

El experto plantea la posibilidad de que el entorno de la artista ya intuía que el resultado no sería favorable, y por ello decidieron adelantar el lanzamiento del nuevo tema como maniobra para amortiguar el impacto. Para él, las predicciones de las casas de apuestas ya ofrecían pistas del desenlace. Ahora sólo queda una cosa: saber qué piensa Melody, quien se sentará el próximo miércoles en el plató de El Hormiguero.