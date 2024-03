Puy du Fou, nominado al Oscar a mejor espectáculo del mundo en Las Vegas

Puy du Fou España vuelve a estar nominado a los premios IAAPA Brass Ring de la Asociación Internacional de Parques y Entretenimiento, galardones que se distinguen en el sector por estar considerados los Oscar de los parques temáticos, dentro de la categoría de Mejor Espectáculo del Mundo en 2023.

La delegación de Puy du Fou España está representada encabezada en Las Vegas por el consejero delegado y guionista, Erwan de la Villeon.

El evento comenzará con un desayuno de trabajo y un discurso de apertura realizado por Nicolas de Villiers, presidente y director artístico de Puy du Fou, que explicará cómo la creatividad juega un papel muy importante en la narración de Puy du Fou.

La gala de apertura se celebrará este domingo en el casino Venetian Resort de Las Vegas en Nevada, capital mundial del entretenimiento, que vuelve a albergar un año más los Honors IAAPA 2024, fiesta en la que la Asociación Internacional de Parques y Entretenimiento (IAAPA) premia a los mejores de cada especialidad cada año.

El parque de Toledo sobre la historia y las leyendas de España ha sido protagonista de los premios Honors IAAPA en otras ediciones. En 2021 se alzó con el premio por el espectáculo El último cantar, sobre El Cid, y en 2022 por El sueño de Toledo, basado en Lope de Vega.

Opening Ceremony of the IAAPA honors:

805 awards applications

15 finalists

Excited to be among the finalists in our category#WorldBestShow#IapaaHonors #BestInClass #Award #BrassRingAward #Oscar pic.twitter.com/HKJINHJNFC

— Puy du Fou España (@PuyduFou_espana) March 3, 2024