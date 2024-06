El problema de salud de Aitana que casi nadie conoce: esto es lo que le pasa

La talentosa y carismática cantante Aitana Ocaña Morales, conocida simplemente como Aitana, ha conquistado los corazones de muchos con su música y su encanto natural. Nacida el 27 de junio de 1999 en Barcelona, ha emergido como una de las figuras femeninas más influyentes del panorama musical español. Sin embargo, detrás de su deslumbrante éxito y su vida aparentemente perfecta, se esconde una lucha constante con problemas de salud que pocos conocen.

Uno de los problemas de salud que más ha afectado a Aitana en los últimos años es la celiaquía, una condición que la convierte en intolerante al gluten. Este diagnóstico le ha cambiado la vida por completo, obligándola a adaptar su dieta y a ser extremadamente cuidadosa con lo que consume. La celiaquía es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo reacciona negativamente al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno, causando daño al intestino delgado y otros problemas de salud.

Este trastorno no solo ha impactado su vida cotidiana, sino también su carrera profesional. Hace algunos años, Aitana se vio envuelta en una polémica cuando colaboró con la famosa cadena de comida rápida McDonald’s para lanzar un combo especial llamado «McAitana». El menú estaba compuesto por una hamburguesa de pollo con bacon, cebolla y lechuga, acompañada de extra queso cheddar, cuatro McNuggets con salsa BBQ, papas fritas con ketchup y una Coca-Cola Zero.

La polémica que pocos recuerdan

Aunque el proyecto prometía ser un éxito, la revelación de que Aitana es celíaca complicó las cosas. Debido a su intolerancia al gluten, Aitana no podía consumir su propio combo, lo que generó críticas y comentarios negativos en las redes sociales. En su defensa, Aitana explicó: «Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú».

Este problema ocupó muchos titulares. Hoy en día algunos han olvidado lo que pasó, pero la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Lo cierto es que Aitana, actual novia de Sebastián Yatra, ha participado en proyectos muy exitosos, tanto es así que tiene su propia película en Netflix. Pero, ¿a qué precio? Por otro lado, la cantante tiene otro problema de salud que merece se comentado.

Aitana es alérgica a la piña

Además de la celiaquía, Aitana también sufre de alergia a una fruta específica: la piña. Esta alergia le impide disfrutar de esta popular fruta tropical, ya que su consumo le provoca síntomas adversos que afectan su bienestar. La alergia a la piña, aunque menos común que otras alergias alimentarias, puede causar reacciones graves en algunas personas, desde irritaciones en la boca hasta problemas gastrointestinales y reacciones anafilácticas en casos extremos. Tiene que tener mucho cuidado.

Esta combinación de celiaquía y alergia a la piña requiere que Aitana sea extremadamente cuidadosa con su alimentación. Cada comida debe ser cuidadosamente planificada y preparada para evitar cualquier posible exposición al gluten y a la piña, lo que puede resultar desafiante, especialmente cuando está de gira o fuera de casa.

La lucha de Aitana contra estos problemas de salud no ha sido fácil, pero ha demostrado ser resiliente y determinada a no dejar que estas condiciones afecten su carrera musical. Su éxito continuo en la industria musical es testimonio de su talento y dedicación. A pesar de las dificultades, Aitana ha encontrado formas de manejar su celiaquía y su alergia a la piña, adaptándose a una vida libre de gluten y evitando cualquier contacto con la fruta que le causa alergia.

Aitana, un ejemplo de superación

Su historia también ha servido para aumentar la conciencia sobre la celiaquía y las alergias alimentarias, inspirando a sus fans y a otras personas que enfrentan condiciones similares. Aitana ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre su salud, promoviendo la importancia de la educación y la comprensión de estas enfermedades. Es cierto que son dos conflictos relativamente sencillos, simplemente hay que evitar ciertos alimentos. A su edad no es ningún problema, pero hace años, cuando no era tan madura, sí debía estar muy pendiente.

No es la primera vez que Aitana se enfrenta a una situación complicada. Cuando saltó a la fama en 2017 gracias a ‘Operación Triunfo’, la cantante tenía un estilo más infantil que conquistó a millones de fans, pero el paso del tiempo le ha convertido en una artista provocativa y esto le ha situado en el centro de la polémica. Ha recibido muchas críticas y le han acusado de haber cambiado de estilo de forma intencionada para continuar en el mercado musical y seguir siendo la protagonista del momento.

Aitana defiende que lo único que ha hecho ha sido escuchar a su instinto. Necesita probar otras fórmulas y únicamente se ha limitado a hacer lo que mejor sabe: entretener al público encima de los escenarios.